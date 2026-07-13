高橋文哉、サッカー監修・松井大輔氏との1対1練習から始まった日々回顧「みんなとやれたからこそ上手くなれた」【ブルーロック】
【モデルプレス＝2026/07/13】俳優の高橋文哉が13日、主演を務める映画『ブルーロック』（8月7日公開）ワールドプレミアに出席。舞台挨拶で、サッカー監修・松井大輔氏とのやり取りを明かした。
【写真】「ブルーロック」キャスト12人が日比谷に集結
舞台挨拶では、映画を観たという松井氏からのコメントも寄せられた。文哉は「松井さんと一緒に観させてもらったんですよ。その時に観終わってすぐ松井さんがばーっと僕のところ来てくださって、一番最初にやられたことが『グッ』っていう（グッドポーズ）。本当にこの方で良かったなと思いました」と満面の笑みで感謝を伝えた。
2年前に会った時から支えてもらったという文哉。「サッカー練習を始めた時は僕1人対松井大輔さん、1対1でどれぐらいサッカーをできるのかみたいなところから、だんだん本当にここにいらっしゃるメンバーがぽつぽつと増え始めて」と振り返り「だんだんとブルーロックに人が集まっていくかのように、みんなでサッカーについて向き合って。本当に最後終わったら『5分だけゲームしようか』とかでゲームしたりとかして、また仲良くなって。また次の次の日ぐらいに会ってサッカーしてという日々を繰り返して、みんなとやれたからこそ上手くなれたなと思いますし、楽しく上手くなれたというのが一番だった」とキャスト同士で支え合えたことも成長に繋がったと明かしていた。
『ブルーロック』は、日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた“青い監獄（ブルーロック）”プロジェクトを舞台に、全国から集められた300人の高校生FW（フォワード）たちが、生き残りをかけて熾烈なサバイバルを繰り広げる物語。常識を打ち破る斬新な設定と個性を爆発させるエゴイスティックなキャラクターたち、そして予測不能なストーリー展開が国内外の読者を熱狂させ、サッカー漫画の新たな金字塔として人気を誇る。これまで2022年にTVアニメ化、24年には劇場アニメが公開、さらにスマホゲーム、舞台化など幅広い分野にてメディアミックスを展開してきた『ブルーロック』が待望の実写映画化となる。
ワールドプレミアには他にも、主人公・潔世一演じる文哉をはじめ櫻井海音（蜂楽廻役）・高橋恭平（千切豹馬役）・野村康太（國神錬介役）・西垣匠（成早朝日役）・倉悠貴（吉良涼介役）とチームZを演じるメンバーが多く集まったほか、&TEAM（エンティーム）のK（ケイ）（凪誠士郎役）・綱啓永（御影玲王役）・樋口幸平（剣城斬鉄役）とチームVのキャストも。さらにチームYの二子一揮を演じる富本惣昭、チームXの馬狼照英を演じる東啓介、さらに瀧悠輔監督も登壇した。（modelpress編集部）
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◆高橋文哉、松井大輔氏との1対1練習からキャスト同士でも成長
舞台挨拶では、映画を観たという松井氏からのコメントも寄せられた。文哉は「松井さんと一緒に観させてもらったんですよ。その時に観終わってすぐ松井さんがばーっと僕のところ来てくださって、一番最初にやられたことが『グッ』っていう（グッドポーズ）。本当にこの方で良かったなと思いました」と満面の笑みで感謝を伝えた。
◆高橋文哉主演「ブルーロック」ワールドプレミア開催
『ブルーロック』は、日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた“青い監獄（ブルーロック）”プロジェクトを舞台に、全国から集められた300人の高校生FW（フォワード）たちが、生き残りをかけて熾烈なサバイバルを繰り広げる物語。常識を打ち破る斬新な設定と個性を爆発させるエゴイスティックなキャラクターたち、そして予測不能なストーリー展開が国内外の読者を熱狂させ、サッカー漫画の新たな金字塔として人気を誇る。これまで2022年にTVアニメ化、24年には劇場アニメが公開、さらにスマホゲーム、舞台化など幅広い分野にてメディアミックスを展開してきた『ブルーロック』が待望の実写映画化となる。
ワールドプレミアには他にも、主人公・潔世一演じる文哉をはじめ櫻井海音（蜂楽廻役）・高橋恭平（千切豹馬役）・野村康太（國神錬介役）・西垣匠（成早朝日役）・倉悠貴（吉良涼介役）とチームZを演じるメンバーが多く集まったほか、&TEAM（エンティーム）のK（ケイ）（凪誠士郎役）・綱啓永（御影玲王役）・樋口幸平（剣城斬鉄役）とチームVのキャストも。さらにチームYの二子一揮を演じる富本惣昭、チームXの馬狼照英を演じる東啓介、さらに瀧悠輔監督も登壇した。（modelpress編集部）
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