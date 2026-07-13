ヤンジャン『のあ先輩はともだち。』TVアニメ化決定 限界バリキャリ女子のオフィスコメディ
「週刊ヤングジャンプ」（集英社）にて連載中の人気漫画『のあ先輩はともだち。』が、テレビアニメ化されることが決定。あわせて、ティザービジュアルとメインスタッフ情報も公開された。
【写真】のあ先輩がキュートなティザービジュアル
本作は、限界バリキャリ女子×平熱さとり系男子が織りなすオフィス“ともだち”コメディ。
ゲーム会社に勤める“バリキャリ”のアートディレクター・早乙女望愛（のあ）は、社会人2年目で人生省エネがモットーの大塚理人に、ひょんなことからひた隠しにしていた裏の顔を目撃されてしまう。そこから始まる、のあと理人の仕事終わりの“ともだち”関係。果たして、2人の間に友情は成立するのか!?
メインスタッフも発表され、監督を柳伸亮、シリーズ構成を大知慶一郎、キャラクターデザインを山本由美子が担当。アニメーション制作はfeel.が務める。さらに、アニメ公式サイトと公式Xもオープンした。
【写真】のあ先輩がキュートなティザービジュアル
本作は、限界バリキャリ女子×平熱さとり系男子が織りなすオフィス“ともだち”コメディ。
ゲーム会社に勤める“バリキャリ”のアートディレクター・早乙女望愛（のあ）は、社会人2年目で人生省エネがモットーの大塚理人に、ひょんなことからひた隠しにしていた裏の顔を目撃されてしまう。そこから始まる、のあと理人の仕事終わりの“ともだち”関係。果たして、2人の間に友情は成立するのか!?
メインスタッフも発表され、監督を柳伸亮、シリーズ構成を大知慶一郎、キャラクターデザインを山本由美子が担当。アニメーション制作はfeel.が務める。さらに、アニメ公式サイトと公式Xもオープンした。