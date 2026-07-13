デーブ・スペクター

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　7月12日、情報番組『サンデージャポン』（TBS系）が放送され、俳優の佐藤二朗橋本愛のハラスメントトラブルが取り上げられた。スタジオで議論が勃発するなかで、コメンテーターとして出演したデーブ・スペクターの発言が波紋を広げている。

　この日の放送では、「“共演者トラブル”を巡りフジテレビが文書公開…事実関係めぐり食い違いも?」と題して、騒動についての特集が組まれた。レギュラーで出演するデーブは、海外でのハラスメントの概念を含めて持論を展開。今回の騒動の特徴を指摘しながら、私見を述べた。

「デーブさんは、『今回は、ボディタッチとかがあるだけで、ましてや夫婦役ですからガイドラインに入らないぐらい』と、海外のガイドラインには当てはまらないと指摘しました。『ハラスメントとか、やたらと外来語を使いすぎて、安易に使っているんですよ』と、『ハラスメント』という言葉が一人歩きしているという懸念を主張しました。

　続けて、MCの太田光さんが、佐藤さんが橋本さんの楽屋に入ったことに対して『超プライベートな空間だろうし、そこに入ってこられることの恐怖っていうのも多少あったのかな』と語りました。それに対しデーブさんは、『アポなしで入ったって、ノックはしたはず。アポなしじゃないんですよ』と強く反論したのです」（芸能担当記者）

　この「ノックすればアポなしじゃない」発言に、Xではツッコミが殺到した。

《ノックの有無は関係ないだろ笑》

《ノックはアポとは言わんよ》

　デーブはその後も、「アポとって楽屋行く人、います?」と疑問を呈し、「アポなしっていう言い方をすると、余計、悪く聞こえちゃう」とも発言していた。

「今回の騒動では、さまざまな側面からの情報が多く出回っています。主張に食い違いも見受けられるなか、デーブさんも一般論として語ったのでしょうが、少し偏った視点と受け取られてしまったようです」（芸能プロ関係者）

　いまだ波紋を広げ続ける今回の騒動は、どのように収束していくのだろうか。