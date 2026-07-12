年収330万の警備員が貫くクラシックスタイルと「紫のネクタイ1本」へのこだわり
YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「警備員にインタビュー」と題した動画を公開した。新宿で警備員として働く35歳の男性にインタビューを実施。クラシックなスーツを着こなす男性が、自身の年収やこだわりのファッション、さらには「ウィンナ・ワルツ」という驚きの活動について赤裸々に語った。
動画の冒頭、映画『タイタニック』などに影響を受けたというクラシックスタイルのスーツとハットに身を包んだ男性が登場。警備員としての年収は「330万円くらい」と明かしつつ、シフトの融通が利くことから別の活動も行っているという。その活動とは、琉球舞踊と、19世紀のヨーロッパ宮廷舞踊である「ウィンナ・ワルツ」だと説明した。
衣装へのこだわりについて聞かれると、夏用のスーツは2着のみで、帽子を使い分けていると明かした。ネクタイについては「紫が好きなんです」と、紫色のネクタイ1本のみを愛用していると笑顔を見せた。
さらに話題は、男性が行っている驚きの趣味の世界へ。なんと年に1回、オーストリア大使館の人物を招いて舞踏会を開催しているという。ウィーンの国務長官からも認められている正式な催しであり、参加者には貴族や医師、富裕層もいると語った。インタビュアーから参加者とのご縁について問われると、「いやいや、ないですよ。普通に生きてたらご縁はない」と笑いを誘う場面も収められている。
動画の終盤、貯金額は「100万未満」と明かした男性。「ウィーンに行くこと」と「豪華客船に乗ること」というロマンあふれる将来の夢を語り、インタビューは締めくくられた。独特の美学を持ち、自身のスタイルと情熱を貫く男性の姿が印象的な動画となっている。
動画の冒頭、映画『タイタニック』などに影響を受けたというクラシックスタイルのスーツとハットに身を包んだ男性が登場。警備員としての年収は「330万円くらい」と明かしつつ、シフトの融通が利くことから別の活動も行っているという。その活動とは、琉球舞踊と、19世紀のヨーロッパ宮廷舞踊である「ウィンナ・ワルツ」だと説明した。
衣装へのこだわりについて聞かれると、夏用のスーツは2着のみで、帽子を使い分けていると明かした。ネクタイについては「紫が好きなんです」と、紫色のネクタイ1本のみを愛用していると笑顔を見せた。
さらに話題は、男性が行っている驚きの趣味の世界へ。なんと年に1回、オーストリア大使館の人物を招いて舞踏会を開催しているという。ウィーンの国務長官からも認められている正式な催しであり、参加者には貴族や医師、富裕層もいると語った。インタビュアーから参加者とのご縁について問われると、「いやいや、ないですよ。普通に生きてたらご縁はない」と笑いを誘う場面も収められている。
動画の終盤、貯金額は「100万未満」と明かした男性。「ウィーンに行くこと」と「豪華客船に乗ること」というロマンあふれる将来の夢を語り、インタビューは締めくくられた。独特の美学を持ち、自身のスタイルと情熱を貫く男性の姿が印象的な動画となっている。
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