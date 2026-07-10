相葉雅紀、『ダーウィンが来た！』自然ロケで新種発見？「これから結果がわかる」
タレントで俳優の相葉雅紀が10日、東京・上野の国立科学博物館で7月11日から10月12日まで開催される「いきものの生存戦略」をテーマにした特別展『いきもの超ワールド展 国立科学博物館×ダーウィンが来た！』報道発表会にナビゲーターとして登壇した。
【全身ショット】さわやかな白シャツ姿を披露した相葉雅紀
同展では、地球誕生から現代に至るまで、目まぐるしく変化してきた地球環境において生き物による適応進化や生存戦略の過程、それに伴い獲得した形質や機能を幅広く紹介。NHKの自然番組『ダーウィンが来た！』との共同企画により、国立科学博物館が所蔵する標本・資料、研究成果、さらにはNHKが撮影してきた多くの映像を駆使し、動物たちの環境適応や生存戦略などを項目ごとに展開する。
相葉は音声ガイドを担当しており「楽しんでこの展覧会をみてもらいたいのとあまり邪魔しないように。そっと情報を渡せたらという思いでやらせてもらいました」とこだわりを語る。
また、出演する『ダーウィンが来た！』では監修の先生方とロケへ。「生き物の中には小さいものもいて、小さい方の生き物のほうにいってみたのですが。メイオベントスといって一ミリ以下なんです」と紹介。
「砂浜でひとつかみしたら100匹くらいいるような世界。そこでメイオベントスを見つけて。もしかしたらなんですけど…相葉雅紀、新種発見しちゃったかもしれない説が…その時に」とロケを通じて驚きの成果も。
「もしかしたらですよ。これから結果がわかるそうなのですがもしかしたら…いったんじゃないですか、ってその学者のみなさんが言ってました」と報告。7月19日の放送回で真相が発表されるそうで「新種発見だったらすごいですよね」と期待を寄せていた。
【全身ショット】さわやかな白シャツ姿を披露した相葉雅紀
同展では、地球誕生から現代に至るまで、目まぐるしく変化してきた地球環境において生き物による適応進化や生存戦略の過程、それに伴い獲得した形質や機能を幅広く紹介。NHKの自然番組『ダーウィンが来た！』との共同企画により、国立科学博物館が所蔵する標本・資料、研究成果、さらにはNHKが撮影してきた多くの映像を駆使し、動物たちの環境適応や生存戦略などを項目ごとに展開する。
また、出演する『ダーウィンが来た！』では監修の先生方とロケへ。「生き物の中には小さいものもいて、小さい方の生き物のほうにいってみたのですが。メイオベントスといって一ミリ以下なんです」と紹介。
「砂浜でひとつかみしたら100匹くらいいるような世界。そこでメイオベントスを見つけて。もしかしたらなんですけど…相葉雅紀、新種発見しちゃったかもしれない説が…その時に」とロケを通じて驚きの成果も。
「もしかしたらですよ。これから結果がわかるそうなのですがもしかしたら…いったんじゃないですか、ってその学者のみなさんが言ってました」と報告。7月19日の放送回で真相が発表されるそうで「新種発見だったらすごいですよね」と期待を寄せていた。