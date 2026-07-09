【ネットカフェ宿泊】完全セルフで超快適！1泊2200円の「自遊空間」がコスパ最高すぎた
YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が「【ネットカフェ宿泊】完全セルフ!? 12時間2200円の激安価格 自遊空間に宿泊」を公開しました。動画では、奈良県にあるネットカフェ「自遊空間 SELF 奈良三条大路店」に宿泊し、完全無人での手続きから快適なブース内の様子、無料のシャワーや食事まで、充実した施設での過ごし方を紹介しています。
施設に到着した投稿者は、まず端末で入会と入場の手続きを行います。「SELF」という店舗名の通り、本人確認書類の読み込みからブースの選択まで、すべて無人で完了できる手軽さが特徴的です。
今回宿泊した禁煙のマット席について、投稿者は「正直想像していたよりめちゃくちゃ広かった」と驚きの声を上げています。壁が木目調で落ち着いた雰囲気のブース内には、テレビやパソコンに加え、ゲーム用のコントローラーや各種携帯電話の充電ケーブルまで備え付けられており、利便性の高さがうかがえます。
さらに、シャワールームは無料で利用でき、タオルも無料で貸し出されています。シャワーの後はドリンクバーへ向かい、昔懐かしいフローズンのサーバーを発見し「こんなに早く見つかるとは」と喜ぶ姿を見せました。ブースに戻ってからは、パソコンから注文したポテトを味わいながら、リラックスした夜を過ごしています。
入退店の手続きがスムーズで、アメニティや設備も充実している完全セルフのネットカフェ。急な宿泊や出張先での手軽な滞在先として、チェックしてみてはいかがでしょうか。
施設に到着した投稿者は、まず端末で入会と入場の手続きを行います。「SELF」という店舗名の通り、本人確認書類の読み込みからブースの選択まで、すべて無人で完了できる手軽さが特徴的です。
今回宿泊した禁煙のマット席について、投稿者は「正直想像していたよりめちゃくちゃ広かった」と驚きの声を上げています。壁が木目調で落ち着いた雰囲気のブース内には、テレビやパソコンに加え、ゲーム用のコントローラーや各種携帯電話の充電ケーブルまで備え付けられており、利便性の高さがうかがえます。
さらに、シャワールームは無料で利用でき、タオルも無料で貸し出されています。シャワーの後はドリンクバーへ向かい、昔懐かしいフローズンのサーバーを発見し「こんなに早く見つかるとは」と喜ぶ姿を見せました。ブースに戻ってからは、パソコンから注文したポテトを味わいながら、リラックスした夜を過ごしています。
入退店の手続きがスムーズで、アメニティや設備も充実している完全セルフのネットカフェ。急な宿泊や出張先での手軽な滞在先として、チェックしてみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
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