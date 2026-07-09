「喪服で行くのがマナー？」元火葬場職員が明かす服装の現実“文句言うのは身内だけ”

「子供は慣れなかったな…」刑事も語る“検視”の壮絶な現場と、法治国家におけるその重要性

知っておきたい日本の火葬事情「なぜ火葬率が99%を超えているのか」意外と歴史が浅いその理由

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火葬場という場所を明確に伝える為、元火葬場職員が語る火葬場で起こっている実際の出来事や体験談をお伝えします。ショッキングな内容を含む恐れがある為、苦手な方は視聴をお控え頂きます様よろしくお願いいたします。