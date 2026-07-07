【速報】dポイント最大15%増量キャンペーンが8月開催！対象企業や交換ルートを徹底解説
ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが、「dポイント最大15％増量キャンペーン解説！対象企業・交換ルート・過去比較まとめ」と題した動画を公開した。恒例となっているdポイント増量キャンペーンの最新情報と、各社ポイントからの効率的な交換ルートについて詳しく解説している。
動画では、8月に開催される「dポイント最大15%増量キャンペーン」の概要を紹介。エントリー期間は7月7日から8月31日、キャンペーン期間は8月1日から8月31日となっており、期間内に対象企業のポイントをdポイントへ交換すると、もれなく8%増量、さらに抽選で10人に1人の確率でプラス7%が増量される。「前回までは10%だったが2%減っている」としつつも、抽選に当たれば最大15%になるとその特徴を分析した。また、付与される期間・用途限定dポイントの有効な使い道として、証券会社での株購入やdカードの支払いへの充当を提案している。
ポイント交換における重要な注意点として、ポイ活ユーザーに広く利用される「ドットマネー」が長期メンテナンス中であることを指摘。代替手段として「PeX」を経由するルートを推奨した。さらに、PayPayポイントなどの他社ポイントをdポイントへ交換する裏技的なルートも図解で紹介。PayPayポイントからVポイント運用、JRキューポなどを経由してdポイントへ交換する方法を解説し、少しでも多くのポイントをキャンペーンに参加させるための知識を披露した。
動画の最後では、dポイント増量キャンペーンの過去の推移を振り返り、基本の増量率が減少傾向にある点に触れた。また、8月3日に住信SBIネット銀行が「ドコモSMTBネット銀行」へ名称変更され、d払い残高へのチャージが可能になるというニュースも紹介している。ポイ活ユーザーにとって見逃せない情報が詰まった本動画。キャンペーン期間に向けて、手持ちのポイント残高と交換ルートを今一度確認しておきたい。
動画では、8月に開催される「dポイント最大15%増量キャンペーン」の概要を紹介。エントリー期間は7月7日から8月31日、キャンペーン期間は8月1日から8月31日となっており、期間内に対象企業のポイントをdポイントへ交換すると、もれなく8%増量、さらに抽選で10人に1人の確率でプラス7%が増量される。「前回までは10%だったが2%減っている」としつつも、抽選に当たれば最大15%になるとその特徴を分析した。また、付与される期間・用途限定dポイントの有効な使い道として、証券会社での株購入やdカードの支払いへの充当を提案している。
ポイント交換における重要な注意点として、ポイ活ユーザーに広く利用される「ドットマネー」が長期メンテナンス中であることを指摘。代替手段として「PeX」を経由するルートを推奨した。さらに、PayPayポイントなどの他社ポイントをdポイントへ交換する裏技的なルートも図解で紹介。PayPayポイントからVポイント運用、JRキューポなどを経由してdポイントへ交換する方法を解説し、少しでも多くのポイントをキャンペーンに参加させるための知識を披露した。
動画の最後では、dポイント増量キャンペーンの過去の推移を振り返り、基本の増量率が減少傾向にある点に触れた。また、8月3日に住信SBIネット銀行が「ドコモSMTBネット銀行」へ名称変更され、d払い残高へのチャージが可能になるというニュースも紹介している。ポイ活ユーザーにとって見逃せない情報が詰まった本動画。キャンペーン期間に向けて、手持ちのポイント残高と交換ルートを今一度確認しておきたい。
YouTubeの動画内容
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