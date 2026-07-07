【Amazon プライムデー】史上最薄iPhone Airが最大26%OFFに
Apple iPhone Air 1TB (SIMフリー)：史上最薄のiPhone、最大120HzのProMotionを採用した6.5インチディスプレイ、パワフルなA19 Proチップ、センターフレームフロントカメラ、一日中使えるバッテリー；クラウドホワイト
229,800円 → 169,800円（26%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
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159,800円 → 139,800円（13%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
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薄くて軽く、これまでで一番タフ
わずか5.6mmという、iPhone史上もっとも薄くて軽い「iPhone Air」。頑丈で軽い「チタニウムフレーム」を採用し、背面は従来の4倍割れにくいガラスでガードされています。
プロレベルの高性能で、一日中使えるタフなバッテリー
iPhone史上もっとも効率よく動く「A19 Proチップ」を搭載。ゲームも動画編集もサクサク快適にこなせます。
動画なら最大27時間も続けて再生できるタフなバッテリーも魅力。さらに、マグネットでピタッとくっつく「MagSafeバッテリーアクセサリ」を組み合わせれば、さらに最大13時間長く楽しめます。
写真も動画もバッチリ。進化したカメラ
カメラには、2倍望遠機能を備えた48MP Fusionカメラシステムを搭載。その場の最高の瞬間を簡単に切り取れます。
自撮り用のフロントカメラは「18MP」にパワーアップし、みんなが画面にきれいに収まるように自動で調整。さらに、前後のカメラで同時に動画を撮れる「デュアルキャプチャビデオ」など、楽しい機能が満載です。
新しいiOSで、見た目も使いやすさもアップ
iOSはLiquid Glassを採用した新しいデザインにアップデート。ロック画面がより生き生きとしたデザインになるほか、メッセージアプリで背景をカスタマイズしたり、友達同士で投票を作ったり、電話がかかってきたときに役立つ「着信スクリーニング」など、便利な機能が搭載されています。
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