【Amazon プライムデー】イブなどの医薬品やサプリメントが最大65%OFFに
年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」に先駆けて、2026年7月7日（火）から先行セールがスタートしました。先行セールの価格はAmazon プライムデー本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、「アレジオン20」や「イブクイック頭痛薬DX」など、プライスダウンしている医薬品・サプリメントをご紹介。お得なときに揃えておくと安心ですよ。

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胃に優しく、つらい頭痛に速く効く。「イブクイック頭痛薬DX」


イブ(EVE)

【指定第2類医薬品】イブクイック頭痛薬DX 60錠

2,629円 → 1,278円（51%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



小粒で飲みやすい。痛みや熱にすばやく効く「イブA錠」


イブ(EVE)

【指定第2類医薬品】イブA錠 90錠

1,142円 → 749円（34%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



頭痛などのつらい痛みに「Wの鎮痛成分」配合


イブ(EVE)

【指定第2類医薬品】イブスリーショットプレミアム 90錠

3,245円 → 1,980円（39%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



おなかの調子を整える。大正製薬の「新ビオフェルミンS錠」


ビオフェルミン

【指定医薬部外品】 新ビオフェルミンS錠 550錠 61日分整腸剤 大正製薬【Amazon.co.jp限定】 [乳酸菌/ビフィズス菌/フェーカリス菌/アシドフィルス菌 配合] 腸内フローラ改善 便秘や軟便に

3,290円 → 2,599円（21%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



鼻炎に早めからしっかり対処。「アレジオン20」


アレジオン

【第2類医薬品】アレジオン20 48錠

8,294円 → 2,916円（65%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



疲労の回復や予防、集中力の維持に。「リポビタンD」


リポビタン

【指定医薬部外品】 リポビタンD 100ml×30本 大正製薬 栄養ドリンク 疲労回復・栄養補給に 集中力の維持・改善 タウリン タウリン配合_【Amazon.co.jp限定】

4,358円 → 2,833円（35%オフ）

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優れた発毛効果で、髪が強く、太くなる。「リアップX5プラスネオ」


リアップ

【第1類医薬品】リアップX5プラスネオ(通販限定パッケージ) 60mL

6,967円 → 5,799円（17%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



11種類のビタミンが1粒に。DHC「マルチビタミン」


DHC

DHC マルチビタミン 徳用90日分【栄養機能食品(ビタミンB1・ビタミンC・ビタミンE)】

956円 → 733円（23%オフ）

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1粒で簡単補給。ディアナチュラスタイルの「鉄×マルチビタミン」


ディアナチュラ

ディアナチュラスタイル 鉄×マルチビタミン 90粒(90日分) アサヒ サプリ Dear-Natura 国内工場で生産 1日1粒目安 パウチ

1,973円 → 1,349円（32%オフ）

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野菜・果物不足が気になる人に。「ディアナチュラスタイル マルチビタミン」


ディアナチュラ

ディアナチュラスタイル マルチビタミン 90粒(90日) アサヒ サプリ Dear-Natura 国内工場で生産 1日1粒パウチ

1,000円 → 799円（20%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



食事の糖や脂肪の吸収を抑える「大人のカロリミット」


ファンケル(FANCL)

ファンケル FANCL 大人のカロリミット [食事を楽しみながら代謝をアシスト] 30回分 糖 脂肪 の吸収を抑える 脂肪燃焼 ダイエット サプリメント ダイエットサプリ 機能性表示食品 ご案内手紙つき

2,800円 → 2,520円（10%オフ）

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皮膚や粘膜の健康維持をサポート。DHC「ビタミンC」


DHC

DHC ビタミンC（ハードカプセル）徳用90日分【栄養機能食品（ビタミンC・ビタミンB2）】

599円 → 513円（14%オフ）

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亜鉛とマカを1粒で簡単補給。ディアナチュラスタイル「亜鉛」


ディアナチュラ

ディアナチュラスタイル 亜鉛 90粒(90日) アサヒ サプリ Dear-Natura 国内工場で生産 1日1粒目安 パウチ マカエキス配合

778円 → 619円（20%オフ）

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5種類のビタミンCをバランスよく配合した「ピュアビタC」


悩み解決ラボ

【リポソームビタミンC配合】ピュアビタC 高濃度 ビタミンC サプリ 1,000mg リポソームビタミンC 30日分 60粒入り 微量ミネラル L-リジン タイムリリース × リポソーム 独自配合 栄養機能食品 悩み解決ラボ 持続型ビタミンc

1,744円 → 1,399円（20%オフ）

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メンズのためのマルチビタミン。手軽に栄養チャージ可能


AMBiQUE

アンビーク メンズマルチビタミン 亜鉛 マカ 錠剤 ビタミン14種 クエン酸 アルギニン シトルリン 即効チャージ 持続型 栄養機能食品 AMBiQUE (通常サイズ×1袋)

2,480円 → 1,480円（40%オフ）

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ブラックキャップ [12個入] ゴキブリ駆除剤 固形物 食いつき2.5倍! 置いたその日から効く 防除用医薬部外品 【Amazon.co.jp限定】

967円 → 777円（20%オフ）

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金鳥

蚊がいなくなるスプレー 蚊取り 12時間持続 200回分 無香料 (防除用医薬部外品)

775円 → 729円（6%オフ）

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