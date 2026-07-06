ホラー映画の“謎解き”大阪で開幕 FRUITS ZIPPER鎮西寿々歌が主演『だぁれかさんとアソぼ？』
FRUITS ZIPPER・鎮西寿々歌が主演を務めるホラー映画『だぁれかさんとアソぼ？』（7月24日公開）と、大阪の「時解eScape cafe」道頓堀店・なんば店とのコラボレーションが始まった。
【画像】怖い…映画『だぁれかさんとアソぼ？』タトゥーシールのビジュアル
『だぁれかさんとアソぼ？』は、Jホラー界の巨匠・清水崇監督の最新作で、“絶対にやってはいけない遊び”を描く学校ホラー。学生たちが、一人、また一人と怪異に巻き込まれていく。出演は鎮西のほか、星乃あんな、大西利空、向井怜衣、小國舞羽、室はんなら。
映画の公開を記念し、「時解eScape cafe」の各店舗でコラボオリジナル謎解きに挑戦できる。各店舗内でカードが配布され、謎解きをクリアすると、数量限定・先着でタトゥーシールがもらえる。さらに、抽選でミュージックキーホルダーが当たるプレゼントキャンペーンも実施される。また、道頓堀店では、劇中パネル展が開催される。
タイアップ実施内容
■期間：2026年7月4日（土）〜8月31日（月）
■開催場所：時解eScape cafe（道頓堀店／なんば店）
【画像】怖い…映画『だぁれかさんとアソぼ？』タトゥーシールのビジュアル
『だぁれかさんとアソぼ？』は、Jホラー界の巨匠・清水崇監督の最新作で、“絶対にやってはいけない遊び”を描く学校ホラー。学生たちが、一人、また一人と怪異に巻き込まれていく。出演は鎮西のほか、星乃あんな、大西利空、向井怜衣、小國舞羽、室はんなら。
タイアップ実施内容
■期間：2026年7月4日（土）〜8月31日（月）
■開催場所：時解eScape cafe（道頓堀店／なんば店）