北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）に出場した日本代表GK鈴木彩艶が6日、NHK「あさイチ」に生出演。視聴者からの質問に答える形で、自身の大会No.1セーブを挙げ、その裏側のエピソードでスタジオを驚かせた。

「あさイチ」に出演した鈴木は、視聴者からの質問に答える形式で大会を振り返った。その中で「今大会のベストセーブを誰のシュートを止めたシーンですか？」と問われ、「やっぱり（決勝トーナメント1回戦）ブラジル戦のヴィニシウス選手のシュートを止めたシーンですね」と明かした。

「ポストに当たったシーン。ボールにちょっと触るところを常に練習し続けている。少し触って軌道を変えてゴールを守れたあのシーンがベストだったかなと思います」と説明。ポストに当たるまでボールを目で追い続けたことについては「触った瞬間、正直、入っているか入っていないか分からない。ボールを追い続けて『外れろ』と思っていました。念を込めて」と振り返った。

この場面はNHKで解説を務めた本田圭佑が「彩艶、イエス！」などと“本田節”で絶賛した。このことについて問われ、鈴木は「キーパーに対して、あそこまで熱量を持って話してくださってうれしいですね」と笑顔だった。

また、反応の良さは子どもの頃からかと問われると「子供の時からもそうですけど、毎日ずっと練習しているので日々の積み重ね」と鈴木。「机から鉛筆を落としたりすると、すぐに拾える？」と振られると「ああ、拾えます！ 日常生活でも確かに反応は速いかもしれないです」などと語った。スタジオは終始「うわあ！」「ええー！」と驚きのリアクションに包まれた。



（THE ANSWER編集部）