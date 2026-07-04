サッカーW杯1次リーグで敗退した韓国・洪明甫（ホン・ミョンボ）前代表監督への韓国内の非難は、とうとう国会公聴会、警察捜査にまで発展しそうだ。スポーツプロデューサーの長嶋一茂さんは2026年7月3日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）で、「政治家たちの責任転換じゃないか」と眉をしかめた。

W杯の成績が大統領の支持率を左右？

これまでも韓国では、W杯の成績が大統領の支持率を左右してきたという。2002年の大会でベスト4に進出した時は、金大中大統領の支持率が35.5％から44.2％に急上昇、ベスト16だった2010年大会では李明博大統領は40.3％から43.9％にアップした。

一茂さんは「負けたからといって、国会公聴会が開かれるなんて考えられない」と呆れ、「（国民の）怒りに乗じて、またそこに政治が目を付けて、公聴会を開いたら支持率が上がるんじゃないか（と考えたのか）。ただ、今回は負けているわけですから、支持率が上がる可能性は低いわけですけど......」と指摘した。

「政治家がやんややんや言っている、健全に見えない」

そして、サッカー協会などに対する不満の「矛先も監督に向けちゃったような結果になって、政治家が（思惑がらみで）やんややんや言っているという図式なので、健全に見えない」と批判、「これがあまりフィーチャーしちゃうと、韓国、国家としてよくないんじゃないかな」と、国として評判を落とすと危惧した。

レギュラーコメンテーターの玉川徹さん（ジャーナリスト）も「釈然としないな」と言い、「警察が捜査するような刑法違反になるような話でもない。日本では考えられないんですけど」と不思議がった。

（シニアエディター 関口一喜）