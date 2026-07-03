YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【アフター万博】大阪万博で大人気だったアフリカ中東・アジアフードが大集合！大阪高槻松坂屋～7/7まで」を公開した。

万博で話題だった“あの味”、実は今まだ食べられるって知ってた？

動画では、高槻松坂屋で開催中の海外グルメイベントを訪れ、アフリカ中東・アジアの料理やスイーツを一気にレポート。

ヨルダンのバクラヴァやデーツシェイク、キルギスのプロフ、エジプトのコシャリなど、普段なかなか出会えない各国グルメが勢揃いしている。

実際に購入したフィリピンの「ルンピアン」は「カリカリでおいしい」と絶賛。

さらに自宅での実食では、ヨルダンのコフタやキルギス料理についても「クセが強すぎず食べやすい」とリアルな感想が語られている。

“万博ロス”を感じている人にはたまらない、世界グルメをもう一度楽しめるチャンス。

ただしイベントは7月7日までの期間限定。

気になる人は、今すぐチェックしておきたい。

YouTubeの動画内容

00:00

大阪高槻松坂屋に海外グルメが大集合
03:03

エジプト・ウガンダ・オマーンなどのブース紹介
05:33

フィリピンの「ルンピアン」を実食
05:59

ヨルダンの「コフタ」を実食レビュー
07:08

キルギスの「サムサ」と「プロフ」を実食レビュー

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