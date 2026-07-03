【イベント速報】万博で人気のアフリカ・中東・アジアフードが大集合！大阪高槻松坂屋で7月7日まで
YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【アフター万博】大阪万博で大人気だったアフリカ・中東・アジアフードが大集合！大阪高槻松坂屋～7/7まで」を公開した。
万博で話題だった“あの味”、実は今まだ食べられるって知ってた？
動画では、高槻松坂屋で開催中の海外グルメイベントを訪れ、アフリカ・中東・アジアの料理やスイーツを一気にレポート。
ヨルダンのバクラヴァやデーツシェイク、キルギスのプロフ、エジプトのコシャリなど、普段なかなか出会えない各国グルメが勢揃いしている。
実際に購入したフィリピンの「ルンピアン」は「カリカリでおいしい」と絶賛。
さらに自宅での実食では、ヨルダンのコフタやキルギス料理についても「クセが強すぎず食べやすい」とリアルな感想が語られている。
“万博ロス”を感じている人にはたまらない、世界グルメをもう一度楽しめるチャンス。
ただしイベントは7月7日までの期間限定。
気になる人は、今すぐチェックしておきたい。
万博で話題だった“あの味”、実は今まだ食べられるって知ってた？
動画では、高槻松坂屋で開催中の海外グルメイベントを訪れ、アフリカ・中東・アジアの料理やスイーツを一気にレポート。
ヨルダンのバクラヴァやデーツシェイク、キルギスのプロフ、エジプトのコシャリなど、普段なかなか出会えない各国グルメが勢揃いしている。
実際に購入したフィリピンの「ルンピアン」は「カリカリでおいしい」と絶賛。
さらに自宅での実食では、ヨルダンのコフタやキルギス料理についても「クセが強すぎず食べやすい」とリアルな感想が語られている。
“万博ロス”を感じている人にはたまらない、世界グルメをもう一度楽しめるチャンス。
ただしイベントは7月7日までの期間限定。
気になる人は、今すぐチェックしておきたい。
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