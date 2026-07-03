テイラー・スウィフト＆トラビス・ケルシー、すでに挙式済みの噂が浮上
テイラー・スウィフトとトラビス・ケルシーに、すでに挙式済みの噂が浮上した。二人はこの週末、ニューヨークのランドマークであるマディソン・スクエア・ガーデンにて、セレブの友人たち約1000人を招いて盛大な結婚式を挙げると伝えられている。
【写真】お似合い！ テイラー・スウィフト＆トラビス・ケルシーのおしゃれデートショット
Page Sixによると、事情を知る関係者の1人が「彼らはもう結婚した」と証言したほか、複数の情報筋が、2人はすでに挙式を終えていると話しているという。歌手を目指してテイラーが移り住んだことで知られるテネシー州ナッシュビルを拠点とする有力な音楽関係者によれば、街では二人が「すでに法的に結婚した」という噂で持ちきりだそうだ。
テイラー・スウィフトのプライベートジェットを追跡しているウェブサイトによると、現地時間6月28日にナッシュビルを出発したジェットは、トラビスの父エドと兄ジェイソン一家が暮らすペンシルベニア州フィラデルフィアに飛び、テイラーの父スコットが住むフロリダ州タンパに立ち寄ったのち、再びナッシュビルに着陸。30日まで同地に待機した後、ニューヨークへ向かったという。
なお、ニューヨークで法的に結婚するためには、式の24時間以上前に、手数料35ドルを支払って結婚許可証を取得する必要がある。マンハッタンの市役所に勤務する職員は、ここ数日間でテイラーとトラビスの結婚に関する申請は確認できていないとし、申請があれば「我々が知っているはずだ」と話しているそうだ。ただ、ニューヨーク州の結婚許可証は60日間有効で、24時間の待機期間については、裁判所に免除を申請することもできるという。
豪華挙式の舞台とみられるマディソン・スクエア・ガーデンでは、機材や装飾品が運び込まれるなど、着々と準備が進められている模様。NFL選手のジョージ・キトル、コーチのアンディ・リード、モデルで俳優のスキ・ウォーターハウス、司会者のグラハム・ノートンらが出席を表明しているほか、エド・シーランやセレーナ・ゴメス、ハイム姉妹、ゾーイ・クラヴィッツ、ジャック・アントノフ、スティーヴィー・ニックスらも招待されているとみられる。ゲストには、「携帯電話の持ち込み禁止」と「贈り物不要」が伝えられているという。
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Page Sixによると、事情を知る関係者の1人が「彼らはもう結婚した」と証言したほか、複数の情報筋が、2人はすでに挙式を終えていると話しているという。歌手を目指してテイラーが移り住んだことで知られるテネシー州ナッシュビルを拠点とする有力な音楽関係者によれば、街では二人が「すでに法的に結婚した」という噂で持ちきりだそうだ。
なお、ニューヨークで法的に結婚するためには、式の24時間以上前に、手数料35ドルを支払って結婚許可証を取得する必要がある。マンハッタンの市役所に勤務する職員は、ここ数日間でテイラーとトラビスの結婚に関する申請は確認できていないとし、申請があれば「我々が知っているはずだ」と話しているそうだ。ただ、ニューヨーク州の結婚許可証は60日間有効で、24時間の待機期間については、裁判所に免除を申請することもできるという。
豪華挙式の舞台とみられるマディソン・スクエア・ガーデンでは、機材や装飾品が運び込まれるなど、着々と準備が進められている模様。NFL選手のジョージ・キトル、コーチのアンディ・リード、モデルで俳優のスキ・ウォーターハウス、司会者のグラハム・ノートンらが出席を表明しているほか、エド・シーランやセレーナ・ゴメス、ハイム姉妹、ゾーイ・クラヴィッツ、ジャック・アントノフ、スティーヴィー・ニックスらも招待されているとみられる。ゲストには、「携帯電話の持ち込み禁止」と「贈り物不要」が伝えられているという。