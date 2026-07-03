染谷将太主演『チルド』、“何かがおかしい”コンビニが六本木に出現 コラボ「伊右衛門」を配布
俳優の染谷将太が主演する映画『チルド』（7月17日公開）の公開を記念し、劇中に登場するコンビニを再現した期間限定ポップアップストア「AnyMart（エニーマート）六本木駅前店」がオープンすることが決定した。
【画像】オリジナルグッズ一覧
会場では、映画の舞台となる"何かがおかしい"コンビニ「AnyMart（エニーマート）」の世界観を再現。作品に登場するロゴをあしらったTシャツやソックス、ハンカチ、ステッカーセットなどのオリジナルグッズを販売するほか、映画のパンフレットも取り扱う。
さらに、来場者には『チルド』とコラボした限定デザインのサントリー「伊右衛門」を先着で配布。ボトルには、映画やコラボCMに登場するせりふがランダムでデザインされたオリジナルアイキャッチが付属し、なくなり次第終了となる。
映画は、東京の片隅にあるコンビニ「エニーマート倉富町7丁目店」を舞台に、小さな違和感が世界の終わりへとつながっていく88分間の"コンビニエンス・ホラー"。監督は本作が長編デビューとなる岩崎裕介。主演を染谷が務め、唐田えりか、西村まさ彦、お笑いコンビ・令和ロマンのくるまらが共演する。
「第76回ベルリン国際映画祭」フォーラム部門で正式上映され、日本作品で唯一となる国際映画批評家連盟（FIPRESCI）賞を受賞したほか、台湾や韓国など世界各地の映画祭に選出。さらに、カナダ・モントリオールで開催される「第30回ファンタジア国際映画祭」（7月16日〜8月2日）の長編コンペティション部門（Cheval Noir Competition）への正式出品も決定している。
「AnyMart 六本木駅前店」は、映画公開日の7月17日から20日までの期間限定でオープン。"映画館の外でも『チルド』の世界を体験できる"特別な空間となりそうだ。
■「AnyMart 六本木駅前店」
開催期間：7月17日〜7月20日
開催場所：TANAMAX 1階（東京都港区六本木7丁目19番9号 VORT六本木ビル）
営業時間：午前11時〜午後7時
入場料：無料
※混雑時は整理券を配布し、入場制限を実施する場合がある。
※7月19日はイベント開催のため午後3時に閉店、最終日の7月20日は午後5時に閉店。
【画像】オリジナルグッズ一覧
会場では、映画の舞台となる"何かがおかしい"コンビニ「AnyMart（エニーマート）」の世界観を再現。作品に登場するロゴをあしらったTシャツやソックス、ハンカチ、ステッカーセットなどのオリジナルグッズを販売するほか、映画のパンフレットも取り扱う。
映画は、東京の片隅にあるコンビニ「エニーマート倉富町7丁目店」を舞台に、小さな違和感が世界の終わりへとつながっていく88分間の"コンビニエンス・ホラー"。監督は本作が長編デビューとなる岩崎裕介。主演を染谷が務め、唐田えりか、西村まさ彦、お笑いコンビ・令和ロマンのくるまらが共演する。
「第76回ベルリン国際映画祭」フォーラム部門で正式上映され、日本作品で唯一となる国際映画批評家連盟（FIPRESCI）賞を受賞したほか、台湾や韓国など世界各地の映画祭に選出。さらに、カナダ・モントリオールで開催される「第30回ファンタジア国際映画祭」（7月16日〜8月2日）の長編コンペティション部門（Cheval Noir Competition）への正式出品も決定している。
「AnyMart 六本木駅前店」は、映画公開日の7月17日から20日までの期間限定でオープン。"映画館の外でも『チルド』の世界を体験できる"特別な空間となりそうだ。
■「AnyMart 六本木駅前店」
開催期間：7月17日〜7月20日
開催場所：TANAMAX 1階（東京都港区六本木7丁目19番9号 VORT六本木ビル）
営業時間：午前11時〜午後7時
入場料：無料
※混雑時は整理券を配布し、入場制限を実施する場合がある。
※7月19日はイベント開催のため午後3時に閉店、最終日の7月20日は午後5時に閉店。