『劇場版 前橋ウィッチーズ〜魔女見習いのエモエモリーズ〜』10.23公開決定 本日よりムビチケ販売開始
テレビアニメ『前橋ウィッチーズ』の総集編となる『劇場版 前橋ウィッチーズ 〜魔女見習いのエモエモリーズ〜』が、10月23日に公開されることが決定。本日よりムビチケの販売がスタートした。劇場版主題歌の作詞は、テレビシリーズ放送時より関わりの深いお笑い芸人・ハライチ岩井勇気が担当する。
【写真】本日発売！ 第1弾ビジュアルムビチケカード
2025年4月〜6月にテレビ放送された『前橋ウィッチーズ』は、群馬県前橋市を舞台に、魔女を目指す5人の高校生の成長を描くオリジナルアニメーション。
テレビアニメ総集編となる本作は、オリジナルスタッフが再集結し、120分の劇場版に再構築。作品を彩った名曲と感動の名シーンとともに、前橋から爆誕した5人の魔女見習いがスクリーンで大暴れする。
群馬県前橋市。普通の高校生・赤城ユイナの“普通にまぁ”な物足りない日常は、アズ、キョウカ、チョコ、マイとの出会いで"花"やかに彩られていく。5人の魔女見習い「前橋ウィッチーズ」が駆け抜けた半年間の軌跡を振り返る…？
笑いあり、涙あり、新曲あり、再録あり、新録ありで単なる“総集編”にとどまらない作品となっている。
本日7月3日より、ティザービジュアルがデザインされた第1弾ビジュアルムビチケカードおよび、通販およびローソン・ユナイテッドシネマ前橋、AKIHABARAゲーマーズ限定にて販売となるメンバー別ムビチケカード5種セットの発売がスタート。
メンバー別ムビチケカード5種セットは、メンバー別ムビチケカード5種に加えて、別売りの第1弾ビジュアルムビチケカードをあわせて収納できる「オシャエモMAXムビチケホルダー」が特典として付属する。
そして、9月30日に発売となる「前橋ウィッチーズ」ミニアルバムのタイトルが、『劇場版 前橋ウィッチーズ〜魔女見習いのエモエモリーズ〜』ミニアルバム『春化』に決定。
昨年、テレビシリーズ及び劇場版の監督を務める山元隼一と対談を行い、ラジオ番組でも本作とコラボ経験のある、ハライチの岩井勇気が作詞を手掛ける劇場版主題歌「雨晴れMake up」のほか、声優アイドルユニット「前橋ウィッチーズ」の活動2周年を記念した楽曲、カップリングに加えテレビシリーズのオープニングテーマ「スゴすぎ前橋ウィッチーズ！」、エンディングテーマ「それぞれのドア」の新録バージョンも収録したミニアルバムとなる。ミニアルバム『春化』発売を記念したリリースイベントも随時開催予定だ。
なお現在、9月26日・27日に開催される「『前橋ウィッチーズ』活動2周年記念ライブ 〜We are 前橋ウィッチーズ！！」のチケット最速抽選受付を実施中。
『劇場版 前橋ウィッチーズ〜魔女見習いのエモエモリーズ〜』は、10月23日公開（一部地域を除く）。
【写真】本日発売！ 第1弾ビジュアルムビチケカード
2025年4月〜6月にテレビ放送された『前橋ウィッチーズ』は、群馬県前橋市を舞台に、魔女を目指す5人の高校生の成長を描くオリジナルアニメーション。
群馬県前橋市。普通の高校生・赤城ユイナの“普通にまぁ”な物足りない日常は、アズ、キョウカ、チョコ、マイとの出会いで"花"やかに彩られていく。5人の魔女見習い「前橋ウィッチーズ」が駆け抜けた半年間の軌跡を振り返る…？
笑いあり、涙あり、新曲あり、再録あり、新録ありで単なる“総集編”にとどまらない作品となっている。
本日7月3日より、ティザービジュアルがデザインされた第1弾ビジュアルムビチケカードおよび、通販およびローソン・ユナイテッドシネマ前橋、AKIHABARAゲーマーズ限定にて販売となるメンバー別ムビチケカード5種セットの発売がスタート。
メンバー別ムビチケカード5種セットは、メンバー別ムビチケカード5種に加えて、別売りの第1弾ビジュアルムビチケカードをあわせて収納できる「オシャエモMAXムビチケホルダー」が特典として付属する。
そして、9月30日に発売となる「前橋ウィッチーズ」ミニアルバムのタイトルが、『劇場版 前橋ウィッチーズ〜魔女見習いのエモエモリーズ〜』ミニアルバム『春化』に決定。
昨年、テレビシリーズ及び劇場版の監督を務める山元隼一と対談を行い、ラジオ番組でも本作とコラボ経験のある、ハライチの岩井勇気が作詞を手掛ける劇場版主題歌「雨晴れMake up」のほか、声優アイドルユニット「前橋ウィッチーズ」の活動2周年を記念した楽曲、カップリングに加えテレビシリーズのオープニングテーマ「スゴすぎ前橋ウィッチーズ！」、エンディングテーマ「それぞれのドア」の新録バージョンも収録したミニアルバムとなる。ミニアルバム『春化』発売を記念したリリースイベントも随時開催予定だ。
なお現在、9月26日・27日に開催される「『前橋ウィッチーズ』活動2周年記念ライブ 〜We are 前橋ウィッチーズ！！」のチケット最速抽選受付を実施中。
『劇場版 前橋ウィッチーズ〜魔女見習いのエモエモリーズ〜』は、10月23日公開（一部地域を除く）。