timelesz菊池風磨、全快アピール ビジュアル向上も手応え「渡りに船」
8人組グループ・timelesz（佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝）が2日、横浜アリーナでライブツアー『We're timelesz LIVE TOUR 2026 episode2 MOMENTUM』神奈川公演前に囲み取材に出席した。4月22日に喉の不調により一定期間活動を休止していた菊池は「万全です」とアピールした。
【写真】真っ赤な衣装でクールに！囲み取材に参加したtimelesz
菊池は「万全です。完治しました。ご心配おかけしました」と回復をアピール。ツアー2会場は欠席となったが「ソワソワしました。初日の18時にずっとソワソワして。で、ライブどう？って聞いたら前日でした」とおちゃめに告白。原は「先走っちゃって」と苦笑。菊池は「僕だけ一足先に初日を迎えていました（笑）」と笑わせた。
症状としては「食べられなかったです。のどに刺激を与えられなかったので流動力やひどいときは点滴」としながらも「でも身体はそんなに変わってなくて顔が結構すっきりした。渡りに船というか（笑）のども治して、ビジュアルも整ったので渡りに船です」とすっかり元気に。「健康は大事です。僕も休みは一切いらないと7、8年前から言っていたんですが、休みはほしいです」と考えを改めていた。
昨年2月に8人体制となったtimeleszの2度目となるアリーナツアー。4月29日リリースのニューアルバム『MOMETUM』に収録された楽曲を中心に菊池が構成・演出を手掛けた。 アルバムのタイトルでもある「勢い」がコンセプトの軸に、全26曲を披露。同会場では1公演1万5000人を動員。ツアー全体では全国8都市28公演合計30万1000人を動員する。
なお、ツアー千秋楽となる8月30日宮城公演生配信が決定。セキスイハイムスーパーアリーナ（午後5時30分〜）公演となっており8月8日午前8時から販売開始される。
【写真】真っ赤な衣装でクールに！囲み取材に参加したtimelesz
菊池は「万全です。完治しました。ご心配おかけしました」と回復をアピール。ツアー2会場は欠席となったが「ソワソワしました。初日の18時にずっとソワソワして。で、ライブどう？って聞いたら前日でした」とおちゃめに告白。原は「先走っちゃって」と苦笑。菊池は「僕だけ一足先に初日を迎えていました（笑）」と笑わせた。
昨年2月に8人体制となったtimeleszの2度目となるアリーナツアー。4月29日リリースのニューアルバム『MOMETUM』に収録された楽曲を中心に菊池が構成・演出を手掛けた。 アルバムのタイトルでもある「勢い」がコンセプトの軸に、全26曲を披露。同会場では1公演1万5000人を動員。ツアー全体では全国8都市28公演合計30万1000人を動員する。
なお、ツアー千秋楽となる8月30日宮城公演生配信が決定。セキスイハイムスーパーアリーナ（午後5時30分〜）公演となっており8月8日午前8時から販売開始される。