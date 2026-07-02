間取り6LDDKKSS、トイレ6つ、風呂5つ！高嶋ちさ子、LAに住む親友の大豪邸を再訪「私が泊まってた部屋がここ」

MCを務める小泉孝太郎＆高嶋ちさ子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』。

6月30日（火）に放送された同番組では、アメリカ・ロサンゼルスで暮らす大親友の元を高嶋ちさ子が訪れた。

高嶋と家族ぐるみの付き合いだというその大親友は、驚きの間取りを誇る大豪邸に住んでいて…。

【映像】高嶋ちさ子、親友の冷蔵庫を開けてまさかの行動！スタッフも注意「親しき仲にも…」

高嶋が訪れたのは、セレブタウンで有名なビバリーヒルズから10分圏内の高級住宅街。3回ほど来たことがあるという大親友の大豪邸は、間取りがなんと6LDDKKSSで、トイレは6つ、風呂は5つもある。

広々としたリビングには、家族の写真のほか、日本人形やこけしなどが。素敵なダイニングルームを抜けた先の庭にも、石灯篭、松、あじさいなどがあり、アメリカらしい開放的な空間のなかに、家主の日本文化への深い愛情が感じられる。

特大のアイランドキッチンには、水道が2つ、コンロが6つ、オーブンが2つ。高嶋いわく「アメリカで一番高級」だというブランドの巨大冷蔵庫もある。

2階には、バルコニーからの眺めが素晴らしい家主の部屋や、大学生の娘のかわいらしい部屋、1階に降りなくてもサクッと料理ができるサブキッチンも。また、高嶋が「私が泊まってた部屋がここ」と紹介したゲストルームには、ベッドや風呂だけでなく、専用のリビングまで完備されている。

そんな大豪邸で暮らす高嶋の大親友とは、山野愛子ジェーンさん。21万人以上の卒業生を輩出してきた山野美容専門学校の2代目校長で、彼女の祖母は日本にパーマの技術を広めた美容界のパイオニアだ。

高嶋とジェーンさんの出会いは、今から約20年前。高嶋がジェーンさんの番組にゲスト出演した後、2人は子どもの幼稚園でママ友として再会し、家族ぐるみでの交流が始まったのだそう。2人は思い出話に花が咲き、高嶋はジェーンさんから「私の家族はちさ子さん大好き」「（ちさ子さんのことは）家族だと思っている」などと言われて嬉しそうな表情を浮かべていた。