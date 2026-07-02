佐々木朗希投手（24）が「週刊文春」の取材に応じ、現在までのピッチングを振り返った。話を聞いたのは6月28日夜（現地時間、以下同）。佐々木はその2日前、26日のパドレス戦で5回途中3安打3失点で5敗目を喫した。この投球内容について佐々木はじっくり振り返った後、こんな質問にも答えた。

【画像】「まさか泣いているんじゃ…」とネットで話題になったパドレス戦での佐々木朗希選手



佐々木朗希 ©文藝春秋

「さすがに泣かないですよ（笑）」

――降板後、佐々木選手がベンチに座り、顔を赤くして目が潤んで見えるシーンが中継に映し出されました。それをもとに、ネット上では「涙ぐんでいた」という声も上がっていた。

「さすがに泣かないですよ（笑）。去年もそう言われたことがありましたが、ベンチやグラウンドで泣いたことは一度もありません。ネットで自分もその話題を見ましたが、ちょっと勘弁してほしいなと思います。もともとそういう顔なんです。顔が赤くなりやすい体質なので、そう見えるのかなぁ……。確かに反省していましたし、悔しさはありましたが、泣いてなんかいません（苦笑）」

インタビュー全文では、この日の投球内容についてだけでなく、ピッチングにおける“良い兆し”、大谷翔平、山本由伸、ホワイトソックスの村上宗隆との食事会についても詳報。全文は現在配信中の「週刊文春 電子版」および7月2日（木）発売の「週刊文春」で読むことができる。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年7月9日号）