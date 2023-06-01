本拠地パドレス戦

米大リーグ、カブスの鈴木誠也外野手は1日（日本時間2日）、本拠地パドレス戦に「4番・右翼」で先発出場。初回の第1打席に13号3ランを放った。日本人4人目となるメジャー通算100号に到達。シカゴの観客や同僚から大きな喝采を浴びた。日本のファンも祝福の声をあげている。

初回1死一、三塁のチャンスで打席に入った鈴木は、先発右腕ビューラーのスイーパーを捉えた。高々と上がった打球はシカゴファンの待つ左中間スタンドへ。飛距離426フィート（約129.8メートル）の13号3ランでカブスに先制点をもたらした。メジャー通算100号のメモリアルアーチ。本拠地の観客はスタンディングオベーションを送り、ベンチの同僚も笑顔で称えた。

通算100号は松井秀喜、イチロー、大谷翔平に続いて日本人4人目。右打者では初の快挙だった。日本の午前3時半過ぎに届いた朗報に、X上のファンからは「朝から素晴らしいニュース！」「誠也！！！！おめでとう！！」「200本打とう」「これでMLB通算100本塁打!? おめでとう」「よっしゃー！」「見事な先制スリーラン！」などと祝福の声が相次いだ。



（THE ANSWER編集部）