宇垣美里vs篠田麻里子 因縁のママ友がタワマンでサバイバルバトルを展開『おちたらおわり』今夜開幕！
宇垣美里が主演し、篠田麻里子が共演するドラマ『おちたらおわり』（中京テレビ・日本テレビ系／毎週水曜24時24分放送）の第1回が1日深夜に放送される。
【写真】孔美子（篠田麻里子）、タワマン模型の前で不穏な表情『おちたらおわり』第1回より
本作はすえのぶけいこの同名コミックを実写ドラマ化する“女たちのサバイバルサスペンス”。新築タワーマンションを舞台に、ママ友たちが繰り広げる嫉妬、裏切り、疑いが渦巻く予測不能のバトルを活写する。
■第1回あらすじ
やっと手に入れた憧れのタワマン暮らしは、戦いのはじまりだった…。
月島明日海（宇垣）は夫・航平（池田直人）と娘・杏（宇澤亜美菜）とともに憧れの“タワマン”に引っ越す。しかし、その最上階に住んでいたのは、かつて自分を地獄へ突き落とした女・真宮孔美子（篠田）だった。
過去の因縁が再び動き出した時、一見きらびやかに見えるタワマン妻たちの日常にも亀裂が走り始める。
モデルの夫を持つ楠紗都（鈴木紗理奈）は理想の夫婦を演じながらも、夫の不倫の気配に怯えていた。双子ママとして羨望を集める桜庭心菜（風吹ケイ）には“絶対に表に出せない秘密”があった。そして、完璧な妻であろうとしていた丸山朋代（佐津川愛美）は、夫からのハラスメントによって精神的に追い詰められていた。それぞれの抱える爆弾が、明日海の引っ越しをきっかけに、暴発していく。
ドラマ『おちたらおわり』は中京テレビ・日本テレビ系にて毎週水曜24時24分放送（※初回は24時34分放送）。
【写真】孔美子（篠田麻里子）、タワマン模型の前で不穏な表情『おちたらおわり』第1回より
本作はすえのぶけいこの同名コミックを実写ドラマ化する“女たちのサバイバルサスペンス”。新築タワーマンションを舞台に、ママ友たちが繰り広げる嫉妬、裏切り、疑いが渦巻く予測不能のバトルを活写する。
■第1回あらすじ
やっと手に入れた憧れのタワマン暮らしは、戦いのはじまりだった…。
過去の因縁が再び動き出した時、一見きらびやかに見えるタワマン妻たちの日常にも亀裂が走り始める。
モデルの夫を持つ楠紗都（鈴木紗理奈）は理想の夫婦を演じながらも、夫の不倫の気配に怯えていた。双子ママとして羨望を集める桜庭心菜（風吹ケイ）には“絶対に表に出せない秘密”があった。そして、完璧な妻であろうとしていた丸山朋代（佐津川愛美）は、夫からのハラスメントによって精神的に追い詰められていた。それぞれの抱える爆弾が、明日海の引っ越しをきっかけに、暴発していく。
ドラマ『おちたらおわり』は中京テレビ・日本テレビ系にて毎週水曜24時24分放送（※初回は24時34分放送）。