佐野勇斗「パンツとして生活してます」 『トイ・ストーリー５』声優抜てきに責任感
映画『トイ・ストーリー５』のジャパンプレミアが、30日に開催され、ウッディ役の唐沢寿明、バズ・ライトイヤー役の所ジョージら八人の日本版声優が舞台あいさつに集結。スマーティー・パンツ役の佐野勇斗は、声優抜てきにプレッシャーを感じていたそうで「パンツとして生活してます」とスマーティー・パンツ約である意識を強く持って過ごしていると明かした。
【写真】広瀬アリスと並んで登場した佐野勇斗
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描いてきたディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』シリーズの最新作。
今回開催されたジャパンプレミアは、まるで作品の世界に入り込んだかのような豪華レッドカーペットと、全国25劇場とライブビューイングをつないでの舞台あいさつを実施し、『トイ・ストーリー５』の声優陣と『トイ・ストーリー』シリーズファンが駆けつけ、プレミアを盛り上げた。
舞台あいさつには、唐沢寿明（ウッディ）、所ジョージ（バズ）、日下由美（ジェシー）、広瀬アリス（リリーパッド）、佐野勇斗（スマーティー・パンツ）、井上和（乃木坂46）（スナッピー）、松井ケムリ（令和ロマン）（アトラス）、竜星涼（フォーキー）の八人が登壇。
自身が演じるキャラクターについて問われた佐野は、『トイ・ストーリー』シリーズに夢を与えてもらって育ってきたと振り返り、自分が同じ立場になれるという喜びを感じる反面、「プレッシャーの方が大きかったですね」と起用への本音を吐露。
続けて「これからは“スマーティー・パンツの人"として見られるわけなので、『こんなやつなんだ』って思われないように、生活とか気をつけなきゃなと思っています」とコメント。
すると松井から「スマーティー・パンツとして生活するんですか？（笑）」と笑いながら問われ、「一応パンツとして生活してます」と佐野は返答し、会場は笑いに包まれた。
佐野が演じるスマーティ・パンツは、毒舌でおしゃべりなトイレトレーニング用のハイテクおもちゃ。佐野は、芸能界一の『トイ・ストーリー』好きだと公言しており、「昔からずっと見てきた作品の声優の皆さんと同じステージに立てて、とても光栄でございます」と本イベントへの参加をかみしめていた。
アニメ映画『トイ・ストーリー５』は、7月3日より全国公開。
【写真】広瀬アリスと並んで登場した佐野勇斗
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描いてきたディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』シリーズの最新作。
舞台あいさつには、唐沢寿明（ウッディ）、所ジョージ（バズ）、日下由美（ジェシー）、広瀬アリス（リリーパッド）、佐野勇斗（スマーティー・パンツ）、井上和（乃木坂46）（スナッピー）、松井ケムリ（令和ロマン）（アトラス）、竜星涼（フォーキー）の八人が登壇。
自身が演じるキャラクターについて問われた佐野は、『トイ・ストーリー』シリーズに夢を与えてもらって育ってきたと振り返り、自分が同じ立場になれるという喜びを感じる反面、「プレッシャーの方が大きかったですね」と起用への本音を吐露。
続けて「これからは“スマーティー・パンツの人"として見られるわけなので、『こんなやつなんだ』って思われないように、生活とか気をつけなきゃなと思っています」とコメント。
すると松井から「スマーティー・パンツとして生活するんですか？（笑）」と笑いながら問われ、「一応パンツとして生活してます」と佐野は返答し、会場は笑いに包まれた。
佐野が演じるスマーティ・パンツは、毒舌でおしゃべりなトイレトレーニング用のハイテクおもちゃ。佐野は、芸能界一の『トイ・ストーリー』好きだと公言しており、「昔からずっと見てきた作品の声優の皆さんと同じステージに立てて、とても光栄でございます」と本イベントへの参加をかみしめていた。
アニメ映画『トイ・ストーリー５』は、7月3日より全国公開。