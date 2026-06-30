唐沢寿明に“適当疑惑”？ 所ジョージが暴露「私の方が適当だと思っているでしょ？」
俳優・唐沢寿明とタレント・所ジョージが6月30日、東京ミッドタウン日比谷1階アトリウムで行われた映画『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）ジャパンプレミア舞台あいさつに登壇した。
【写真】明るい笑顔で！ガッツポーズをみせる所ジョージ
ウッディ役の唐沢は、マイクを握ると「胸がいっぱいです！」とひと言だけであいさつ。すると、共演する広瀬アリスから「お名前を…」とすかさずフォローが入り、唐沢は「ウッディ役の唐沢寿明です」と照れ笑いを浮かべながら改めて自己紹介した。
そんな唐沢の様子を見ていたバズ・ライトイヤー役の所は、「私の方が唐沢さんよりいい加減だと思っているでしょ？大間違いでしょ？」と切り出し、会場は笑いに包まれた。
さらに、「先ほど撮影会（フォトコール）があったのですが、（唐沢は）『きょうの仕事、簡単だな』って言っていました。これ（舞台あいさつ）がないと思っていましたからね、この男は！」と舞台裏を暴露。唐沢も苦笑いを浮かべ、息の合ったやり取りで会場を盛り上げた。
イベントには、唐沢と所のほか、日下由美（ジェシー役）、広瀬アリス（リリーパッド役）、佐野勇斗（スマーティー・パンツ役）、井上和（スヌッピー役）、松井ケムリ（アトラス役）、竜星涼（フォーキー役）が登壇した。
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描く、ディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。
ウッディ、バズ、ジェシーらおなじみのおもちゃに加え、トイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツや、最新型タブレットのリリーパッドなど新キャラクターが登場。デジタル機器の台頭という“最大の脅威”に立ち向かうおもちゃたちの冒険が描かれる。
【写真】明るい笑顔で！ガッツポーズをみせる所ジョージ
ウッディ役の唐沢は、マイクを握ると「胸がいっぱいです！」とひと言だけであいさつ。すると、共演する広瀬アリスから「お名前を…」とすかさずフォローが入り、唐沢は「ウッディ役の唐沢寿明です」と照れ笑いを浮かべながら改めて自己紹介した。
さらに、「先ほど撮影会（フォトコール）があったのですが、（唐沢は）『きょうの仕事、簡単だな』って言っていました。これ（舞台あいさつ）がないと思っていましたからね、この男は！」と舞台裏を暴露。唐沢も苦笑いを浮かべ、息の合ったやり取りで会場を盛り上げた。
イベントには、唐沢と所のほか、日下由美（ジェシー役）、広瀬アリス（リリーパッド役）、佐野勇斗（スマーティー・パンツ役）、井上和（スヌッピー役）、松井ケムリ（アトラス役）、竜星涼（フォーキー役）が登壇した。
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描く、ディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。
ウッディ、バズ、ジェシーらおなじみのおもちゃに加え、トイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツや、最新型タブレットのリリーパッドなど新キャラクターが登場。デジタル機器の台頭という“最大の脅威”に立ち向かうおもちゃたちの冒険が描かれる。