「176cm 股下90cm」元アイドル22歳、日本代表ユニフォーム姿が「美しすぎる」「スタイル抜群」
コスプレイヤーの緑川希星が29日にInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が集まった。
【写真】「176cm 股下90cm」元アイドル22歳が「スタイル抜群」 大胆なコスプレ姿も（12枚）
2019年には「日本レースクイーン大賞2019」の新人部門ファイナリストに選出され、2022〜23年にはアイドルグループ「功夫少女（カンフーガールズ）」としても活動していた緑川。
そんな彼女が昨日投稿したのは、サッカー日本代表のユニフォーム姿。「SAMURAI BLUE W杯 fight」とつづっていた。ファンからは「美しすぎる」「スタイル抜群」「魅力的」などの声が相次いだ。
引用：「緑川希星（きらら）」X（@kirarachandesu_）、Instagram（＠kirarachandesu）
【写真】「176cm 股下90cm」元アイドル22歳が「スタイル抜群」 大胆なコスプレ姿も（12枚）
2019年には「日本レースクイーン大賞2019」の新人部門ファイナリストに選出され、2022〜23年にはアイドルグループ「功夫少女（カンフーガールズ）」としても活動していた緑川。
そんな彼女が昨日投稿したのは、サッカー日本代表のユニフォーム姿。「SAMURAI BLUE W杯 fight」とつづっていた。ファンからは「美しすぎる」「スタイル抜群」「魅力的」などの声が相次いだ。
引用：「緑川希星（きらら）」X（@kirarachandesu_）、Instagram（＠kirarachandesu）