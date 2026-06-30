緑川希星、ソロショット　※「緑川希星（きらら）」Instagram

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　コスプレイヤーの緑川希星が29日にInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が集まった。

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　2019年には「日本レースクイーン大賞2019」の新人部門ファイナリストに選出され、2022〜23年にはアイドルグループ「功夫少女（カンフーガールズ）」としても活動していた緑川。

　そんな彼女が昨日投稿したのは、サッカー日本代表のユニフォーム姿。「SAMURAI BLUE　W杯 fight」とつづっていた。ファンからは「美しすぎる」「スタイル抜群」「魅力的」などの声が相次いだ。

引用：「緑川希星（きらら）」X（@kirarachandesu_）、Instagram（＠kirarachandesu）