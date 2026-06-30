aoen・雅久、ウッディーとレッドカーペット登場 『トイ・ストーリー』は送迎のお供
HYBE JAPANの傘下レーベル・JCONICが手掛ける新世代J-POPボーイズグループ・aoenの雅久（GAKU）が6月30日、都内で行われた映画『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）ジャパンプレミア レッドカーペットに登場した。
【全身ショット】ウッディーがいっぱい！レザージャケット姿の雅久
雅久はウッディーの人形を抱え、ジャケットのポケットにも入れて登場。写真撮影時には、ウッディーも手を振るほほえましい姿を見せた。
作品との出会いについて、雅久は「小さい頃、いとこの車の中で初めて見ました。そこからドはまりして、自分の家の送迎では必ず見るぐらい大好きです」と告白。「新キャラも楽しみですが、バズライトイヤーがたくさん見られるので、楽しみにしています！」と期待を膨らませた。
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描く、ディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。
ウッディ（唐沢寿明）、バズ（所ジョージ）、ジェシー（日下由美）らおなじみのおもちゃに加え、トイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツ（佐野勇斗）や、最新型タブレットのリリーパッド（広瀬アリス）など新キャラクターが登場。デジタル機器の台頭という“最大の脅威”に立ち向かうおもちゃたちの冒険が描かれる。
【全身ショット】ウッディーがいっぱい！レザージャケット姿の雅久
雅久はウッディーの人形を抱え、ジャケットのポケットにも入れて登場。写真撮影時には、ウッディーも手を振るほほえましい姿を見せた。
作品との出会いについて、雅久は「小さい頃、いとこの車の中で初めて見ました。そこからドはまりして、自分の家の送迎では必ず見るぐらい大好きです」と告白。「新キャラも楽しみですが、バズライトイヤーがたくさん見られるので、楽しみにしています！」と期待を膨らませた。
ウッディ（唐沢寿明）、バズ（所ジョージ）、ジェシー（日下由美）らおなじみのおもちゃに加え、トイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツ（佐野勇斗）や、最新型タブレットのリリーパッド（広瀬アリス）など新キャラクターが登場。デジタル機器の台頭という“最大の脅威”に立ち向かうおもちゃたちの冒険が描かれる。