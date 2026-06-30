開催：2026.6.30

会場：サター・ヘルス・パーク

結果：[アスレチックス] 4 - 9 [ドジャース]

MLBの試合が30日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとドジャースが対戦した。

アスレチックスの先発投手はゲージ・ジャンプ、対するドジャースの先発投手はエリック・ラウアーで試合は開始した。

2回表、7番 マックス・マンシー 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでドジャース得点 ATH 0-1 LAD、9番 ダルトン・ラッシング 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでドジャース得点 ATH 0-2 LAD

2回裏、5番 コルビー・トーマス 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでアスレチックス得点 ATH 1-2 LAD、9番 ジョシュア・クロダグラウアー 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 ATH 2-2 LAD、1番 ヘンリー・ボルテ 3球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでアスレチックス得点 ATH 3-2 LAD

4回表、7番 マックス・マンシー 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでドジャース得点 ATH 3-3 LAD、2番 アンディ・パヘス 3球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでドジャース得点 ATH 3-5 LAD

6回表、1番 大谷翔平 5球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでドジャース得点 ATH 3-8 LAD

8回表、3番 フレディ・フリーマン 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでドジャース得点 ATH 3-9 LAD

9回裏、さらにピッチャー ジャック・ドライヤーがワイルドピッチでアスレチックス得点 ATH 4-9 LAD

試合は4対9でドジャースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はドジャースのエリック・ラウアーで、ここまで3勝0敗0S。負け投手はアスレチックスのゲージ・ジャンプで、ここまで3勝2敗0S。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で5打数、2安打（1HR）、3打点、打率は.297となっている。

ここまでアスレチックスは40勝45敗で3.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区4位。一方ドジャースは55勝30敗で（ナ・リーグ）西地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-30 13:54:41 更新