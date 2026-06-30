元TOKIOの松岡昌宏（49）が30日、都内で、原沢製薬工業株式会社「ネオレバルミン錠」新CM発表会に出席した。

ブランドアンバサダーの松岡は「子どもの頃、サッカーをして木登りして、ケガして、赤チンを塗って。大人になって年を取り、こういう形でお世話になるのは不思議な縁を感じる。子どもと大人で共通点があるんだなと思いましたね」と語った。

7月1日に放映開始となる新CMにも出演。バーテンダーに扮（ふん）して、軽快にシェーカーを振った。幼少期の夢は「芸能人かバーテンダー」だったと明かし「子どもの頃、バーが題材のマンガが好きで、大人の世界に憧れていたので撮影も楽しかったですね」と振り返った。

お酒トークが盛り上がると、「こぢんまりとした立ち飲み居酒屋を作りたいですね。美味しいおつまみを作って常連さんにふるまいたい」と笑顔。「下町の立ち飲み屋で飲んでいますけど、職種はバラバラ。いろんな人が集まって、一つの話題を話せるのは楽しい」と話した。

続けて、ふるまいたい料理を聞かれると、「煮込みいいですよね。肉じゃがとか」と即答。「じゃがいもゴロゴロの肉じゃがをふるまいたいですね。僕は北海道なので、いくらでも手に入るので」と語った。