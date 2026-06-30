◆米大リーグ アスレチックス―ドジャース（２９日、米カリフォルニア州ウエストサクラメント＝サターヘルスパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２９日（日本時間３０日）、敵地・アスレチックス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。メジャー通算３００本塁打まで残り２本と迫る中、８回無死一塁の第５打席は右腕モリスから右前打を放ち、今季２７度目のマルチ安打をマークした。

この日は新人左腕ジャンプに対し、初回先頭の第１打席は一ゴロ、２回１死一、三塁の第２打席は見逃し三振、４回１死二塁の第３打席は二直に倒れていた大谷だったが、５―３の６回無死一、二塁で迎えた第４打席だった。２ボール２ストライクからの５球目、左腕クルークの投じた内角高めの８２・３マイル（約１３２・４キロ）スイーパーを強振。打球速度１１２・３マイル（約１８０・７キロ）、角度２５度、飛距離４３２フィート（約１３１・７メートル）で右翼の芝生席上段までかっ飛ばした。大谷にとって今季２番目に大きい一発となった。

大谷はサクラメントには初見参。アスレチックスの本拠地がオークランドからラスベガスに移転することに伴い、２５年から新球場が完成する予定の２８年まで暫定的にジャイアンツ３Ａの球場を“間借り”している状況だ。全３０球団が現在本拠地として使用している球場で、大谷が一発を記録したことがないのはフィリーズのシチズンズバンクパーク、レッズのグレイトアメリカンボールパーク、サターヘルスパークを含めても３球場だけだったが、サターヘルスパークを４打席でクリア。レンジャーズ、アスレチックスの旧球場、ブルージェイズのキャンプ地球場、東京ドームを入れた“３２球場制覇アーチ”にもなった。

大谷が本来はマイナーの球場でプレーするのは異例。収容人数が１万４０００人程度、右翼は最短３２５フィート（約９９メートル）とコンパクトな作りのサターヘルスパークでメジャー最高の打者であることを改めて証明した。

本塁打が出ていない間の５試合も計６安打３打点５得点と１番打者としての役目を果たしていた大谷。違和感を抱えている左膝の状態に関して、ロバーツ監督は「１００％ではないが、十分プレーできる状態」と説明していた。