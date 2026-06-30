女優の貫地谷しほり（40）が30日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。自身の名字について語った。

この日は「珍名字芸能人」として、貫地谷の他、女優の釈由美子、「トム・ブラウン」みちおが登場。“貫地谷”の由来について、名字研究家・森岡浩氏のコメントを、同局・梶谷直史アナウンサーが読み上げた。

それによると、“貫地谷”姓は全国に数軒しかおらず、恐らく全員、貫地谷しほりの親戚だそう。広島県に由来し、古くは「貫地屋」と表記。たくさんの米を収穫するには数百坪の土地が必要なため、それだけ大きな土地を所有していた先祖との説に、貫地谷は「“あそこら辺の土地は、昔はそうだったんだよ”っていうのは聞いたことがあります」と納得した。

そして「お会いしたことはないんですけど」と、ボートレーサーの貫地谷直人が親族と告白。他に「渋谷でメガネを買いに行ったら、“貫地谷さんですよね？”って言われて」と振り返り、店員から「僕、貫地谷なんです」と打ち明けられた経験から、「たぶん親戚なんだと思います」と話した。

また本名そのままの芸名にした理由については「あまりにもインパクトがあるんで“これで行こう”って社長に言われて」と回想。「でも先輩には言われました。“なんでそんな損な名前をつけたの？”って」と打ち明けた。

しかしその真意を「読めなかったら覚えてもらえないから」と説明。MCの「ハライチ」澤部佑から「今では貫地谷さんが現れたからすぐ読めるように」と指摘されると、貫地谷は「それはでも感謝された」と笑顔に。「変換で今まで“貫地谷”が出なかったのに出るように」と語っていた。