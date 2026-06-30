◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 モロッコ 1―1（PK3―2） オランダ（2026年6月29日 メキシコ・モンテレイ）

FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦が29日（日本時間30日）に行われ、前回4位のモロッコはオランダと対戦。1―1からのPK戦を3―2で制し、2大会連続でベスト16入りした。

序盤から激しい削り合いとなった1回戦屈指の好カード。1次リーグ3戦連発のFWサイバリ（PSVアイントホーフェン）がオランダDFファンヘッケ（ブライトン）と接触して乱闘寸前となり、DFリアド（クリスタルパレス）は相手に引っ張られてビリビリに裂けたユニホームを序盤で交換した。

前半はMFアイナウイ（ローマ）のヘディングシュートや、DFハキミ（パリSG）の弾丸ミドルシュートがオランダGKフェルブルッヘン（ブライトン）に止められて0―0。後半は主導権を握って攻め込む時間帯が長くなったが、27分に相手GKのロングフィードで裏を取られ、先制を許した。

しかし、後半アディショナルタイムの46分、MFタルビ（サンダーランド）の左クロスをDFディオプ（フラム）がオランダDFファンダイク（リバプール）に競り勝ってヘディングでゴールへ。土壇場で1―1と追いつき、延長戦に持ち込んだ。延長前半にはFWラヒミ（アルアイン）が1対1となったものの、フェルブルッヘンに止められて勝ち越し機を逃した。

120分で決着がつかず突入したPK戦では、2人ずつ外して迎えたオランダの5人目をGKブヌ（アルヒラル）がストップ。94年米国大会でのモロッコなど過去アフリカ勢にW杯5戦無敗だったオランダを下し、カナダとの決勝トーナメント2回戦（7月4日＝同5日）へ駒を進めた。