「正直言って」小柳ルミ子、サッカー日本代表の采配を疑問視「いきなり監督批判かよ」「森保監督の限界ですね」
歌手の小柳ルミ子さんは6月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。FIFAワールドカップにおけるサッカー日本代表の戦いぶりについて、本音を投稿しました。
【投稿】小柳ルミ子が日本代表に本音
さらに「日本代表の選手達、スタッフの皆さん、良く頑張ってくれました」「夢を見させてくれました。感動を有難う」と選手たちへの感謝も。この投稿は63万回以上表示され、大きな反響を呼んでいます。
コメントでは、「森保監督の限界ですね」「点差以上に差のある内容だったね」「ごもっともだと思います」「よく見てらっしゃる！さすがです！」と、小柳さんの意見に賛同する声が上がりました。一方で、「ご自身の発言の影響力考えた方がいいですよ」「なんか言いたいだけ」「いきなり監督批判かよ」「発言に影響力の大きい方なのだから、不満から始まる発信は如何なものかと」といった声も。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【投稿】小柳ルミ子が日本代表に本音
「だからこそ悔しい」と率直な思い「悔しいです。正直言って、ベンチワークがどうだったのかなと不満が残りました」と切り出した小柳さん。「堂安、伊東、鎌田選手達が良かっただけに何故下げたのかなと。彼らが下がってから強度が落ちました」と采配への疑問を率直につづりつつ、「でも、勝利は手に届く所に迄来てました。だからこそ悔しい」と心境を吐露しています。
コメントでは、「森保監督の限界ですね」「点差以上に差のある内容だったね」「ごもっともだと思います」「よく見てらっしゃる！さすがです！」と、小柳さんの意見に賛同する声が上がりました。一方で、「ご自身の発言の影響力考えた方がいいですよ」「なんか言いたいだけ」「いきなり監督批判かよ」「発言に影響力の大きい方なのだから、不満から始まる発信は如何なものかと」といった声も。
「まだ悔しさが残っています」本記事執筆時点での最新投稿では「#ワールドカップ 日本代表の敗退に、まだ悔しさが残っています」と吐露。「日本代表の選手達、森保監督、スタッフの皆さん、皆、良く頑張りました」とねぎらいつつも、「宝物が目の前に、手に届きそうな所にあっただけに、悔しいです」と正直な気持ちをつづりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)