【滅びろ！シール交換】偽物は…「嫌な子をふるいにかけるアイテム」え〜！？＜第8話＞#4コマ母道場

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目まぐるしい進化を遂げながら、常に新しいバリエーションが登場するシール。今やコミュニケーションツールとなったシールに対する、大人と子どもの「価値観」の違いを忘れてはいけません。シール交換において、大切にしないといけないこととは一体？　流行の裏でママたちの想いが交錯します。

第8話　シール帳は価値観を試すためのアイテム……？



【編集部コメント】

わぁ……面倒くさい世界……。率直にそう思ってしまいますね。たかがシールのために「高価」やら「安価」やら「試し行動」やら「仲間外れ」やら……。皆さん、落ち着いてください！　たかが「シール」ですよ！！！　と声を大にして言いたいです。でも結局、シール交換を複雑化させているのは、子どもではなくて大人なんですよね……。

原案・ママスタ　脚本・渡辺多絵　　編集・石井弥沙