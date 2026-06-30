【滅びろ！シール交換】偽物は…「嫌な子をふるいにかけるアイテム」え〜！？＜第8話＞#4コマ母道場
目まぐるしい進化を遂げながら、常に新しいバリエーションが登場するシール。今やコミュニケーションツールとなったシールに対する、大人と子どもの「価値観」の違いを忘れてはいけません。シール交換において、大切にしないといけないこととは一体？ 流行の裏でママたちの想いが交錯します。
第8話 シール帳は価値観を試すためのアイテム……？
【編集部コメント】
わぁ……面倒くさい世界……。率直にそう思ってしまいますね。たかがシールのために「高価」やら「安価」やら「試し行動」やら「仲間外れ」やら……。皆さん、落ち着いてください！ たかが「シール」ですよ！！！ と声を大にして言いたいです。でも結局、シール交換を複雑化させているのは、子どもではなくて大人なんですよね……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第8話 シール帳は価値観を試すためのアイテム……？
【編集部コメント】
わぁ……面倒くさい世界……。率直にそう思ってしまいますね。たかがシールのために「高価」やら「安価」やら「試し行動」やら「仲間外れ」やら……。皆さん、落ち着いてください！ たかが「シール」ですよ！！！ と声を大にして言いたいです。でも結局、シール交換を複雑化させているのは、子どもではなくて大人なんですよね……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙