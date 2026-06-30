国際卓球連盟（ITTF）は29日、2026年第27週の世界ランキングを発表した。

■TOP100入り日本勢は13選手

男子シングルスでは、張本智和（トヨタ自動車）が2位をキープ。また、松島輝空（個人）も6位で変わらず、トップ10入りを維持した。

ランキング上位では、王楚欽（中国）が2025年9月以来42週連続で1位をキープ。張本智に続く3位にはトルルス・モーレゴード（スウェーデン）、4位にはフェリックス・ルブラン（フランス）が入り、上位勢に変動はなかった。

日本勢では、戸上隼輔（井村屋グループ）が自己最高位タイの14位をキープ。宇田幸矢（協和キリン）は29位で変動なし、篠塚大登（東都観光バス）も30位をキープしている。

また、吉村真晴（SCOグループ）は1ランクダウンの53位、田中佑汰（ファースト）は55位で変動なしとなった。

茺田一輝（協和キリン）は1ランクアップの65位。吉山僚一（日本大）も1ランクアップの66位で続き、及川瑞基（ケアリッツ・テクノロジーズ）は1ランクダウンの78位に入っている。

さらに、吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）は87位で前週と変わらず、坂井雄飛（愛知工業大学）も88位をキープ。木造勇人（関西卓球アカデミー）は93位で変動なしだった。

今週は日本勢から13選手が男子シングルスでトップ100入りを果たした。

■日本男子選手の世界ランキング推移（2026年6月29日更新）

■トップ100以内の日本男子選手ランキング

2位 （-）：張本智和

6位 （-）：松島輝空

14位（-）：戸上隼輔

29位（-）：宇田幸矢

30位（-）：篠塚大登

53位（↓ 52位）：吉村真晴

55位（-）：田中佑汰

65位（↑ 66位）：茺田一輝

66位（↑ 67位）：吉山僚一

78位（↓ 77位）：及川瑞基

87位（-）：吉村和弘

90位（-）：坂井雄飛

93位（-）：木造勇人