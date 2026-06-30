All About ニュース編集部は「JO1」に関するアンケート調査を実施。「JO1で歌がうまいと思うメンバー」ランキングで1位に選ばれたのは？（サムネイル画像出典：JO1公式Instagramより）

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「JO1」の魅力を語る上で欠かせないのが、高い歌唱力。メンバーたちは、それぞれの強みを生かしながらグループの音楽を支えています。

All About ニュース編集部は6月9〜10日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「JO1」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「JO1で歌がうまいと思うメンバー」ランキングを紹介します！

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2位：川尻蓮／52票


2位にランクインしたのは、川尻蓮さんです。サビ部分の歌唱を担当することも多く、ダンスを踊りながらでもブレない澄んだ声が魅力。

セルフYouTube企画「PLANJ」では、自身が作詞作曲を手掛けたオリジナル曲を含むソロナンバーを公開し話題に。自身が参加したオーディション番組の第4弾となる『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』でも、ファイナルバラード曲『Run Again』の作詞作曲を担当しています。

回答者からは「踊りながらでも音程の安定度がすごい」（20代男性／愛知県）、「歌声からもかっこよさが伝わってくるからです」（20代男性／東京都）、「センターでデビューしたから」（20代女性／東京都）といったコメントが寄せられています。

1位：河野純喜／152票


1位にランクインしたのは、河野純喜さんです。歌が大好きという思いが随所に込められており、パワフルな歌声でメインボーカルとしてグループをけん引しています。

圧倒的な歌唱力が絶賛され、2025年公開の実写映画『白雪姫』では、白雪姫の運命の相手・ジョナサンのプレミアム吹替版声優に抜てき。声を武器に活躍の場を広げています。

回答コメントでは「力強さと安定感のある歌声が魅力で、高音もきれいに出せるためです」（20代男性／静岡県）、「力強さと繊細さがあり、メインボーカルでもあるからです」（10代男性／岩手県）、「低音から高音まで出ていて声が一番好きだから」（20代女性／福岡県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです

この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)