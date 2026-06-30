俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は今月28日、第25話が放送され、新章・第7章「運命の本能寺編」の幕が上がった。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第25話は「変事の予兆」。天正8年（1580年）、織田信長（小栗旬）の新たな城・安土城が完成し、祝宴。信長は家臣たちに相撲を取るよう提案し、若き近習・森乱（市川團子）の相手に、何故か林秀貞（諏訪太朗）佐久間信盛（菅原大吉）安藤守就（田中哲司）ら長老格の重臣を指名。余興と思いきや、あえなく敗北した3人は問答無用で追放を言い渡される…という展開。

そして天正9年（1581年）2月、信長は京で盛大な「馬揃え」（騎馬を集め、優劣を競う武家社会の行事）を行い、その威信を天下に誇示した。羽柴小一郎（仲野太賀）は土佐国主・長宗我部元親（磯部寛之）と安土城の祝宴以来の再会。元親は女物の装束をまとっている。

元親「おまんも、馬揃えを見に参ったがか」

小一郎「兄は今、戦に出ておりますれば、拙者が代わりに拝見するようにと命ぜられました」「なぜ、そのようなお召し物を」

羽柴秀吉は天正9年（1581年）6〜9月に「第2次因幡攻め」。毛利重臣・吉川経家が籠る鳥取城に兵糧攻めを行い、攻略した。

次回は7月5日、第26話「信長を笑わせろ！」。播磨・三木城への兵糧攻め「三木の干殺し」を上回る凄惨さだったという「鳥取城の渇え殺し」はどのように描かれるのか。