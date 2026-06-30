奈緒が主演を務める石川寛監督の13年ぶりの長編映画『あをの情』が、2027年に公開されることが決定した。

参考：奈緒がミドリ髪の主人公で新境地 『東京サラダボウル』は他者を思いやるきっかけの一作に

本作は、『tokyo.sora』『ペタルダンス』などで知られ、『好きだ、』ではニュー・モントリオール国際映画祭最優秀監督賞を受賞した石川監督による13年ぶりの新作映画。タイトルにもある「あを」は「青」の古語で、光の感覚や青だけではない様々な色相を表すほか、未熟という意味を持つ。本作では、迷いや未熟さを抱えながら、それでも誰かと心を通わせたいと願う人々の“あを”の情が描かれる。

奈緒が演じるのは、広告会社で働く29歳の非正規 WEB デザイナー・みつ。「人のこころを動かす仕事がしたい」と願いながらも、正社員にはなれないまま29歳になったみつは、さまざまな人との出会いや再会を通して、それまで胸の内にしまい込んでいた理不尽や迷いを初めて言葉にしていく。“誰かに本音を話せた”、そのささやかな出来事が、止まっていたみつの心を静かに動かしていく。

奈緒は、本作のクランクアップ時に「もし今までの日々がこの石川組と出会わせてくれたとするなら、これまでの人生で出会った切なさも心から受け止められると思った」と本作への強い思い入れを語った。

あわせて公開されたイメージビジュアルは、空を背景にタイトルと“あを”の意味だけが記されたシンプルな一枚。誰かとわかりあえた気がしたその一瞬の尊さが静かに表現されている。

また、本作の公開決定を記念し、テアトル新宿とヒューマントラストシネマ渋谷の2館限定で、イメージビジュアルを使用したA5サイズのミニチラシの配布およびポスター掲出も決定。裏面は劇場でしか手に入らない特別なビジュアルが掲載されている。

コメント奈緒（主演）憧れの石川寛監督と出会い、私は「あを」という言葉の広さを知りました。未熟なだけだった自分と幸せなサヨナラをして、私の歩みは少しだけ加速し始めました。きっと、東京という忙しないこの街で、今日も誰かが人知れず立ち止まり、そして静かに進み始めるのでしょう。あまりに純度の高い撮影の日々の中、何度心の中で「私は石川組が好きだ。」と言い切ったのか数え切れません。きっとこの作品が静かに、誰かに届くことを心から信じています。

石川寛（監督・脚本・編集）映画に残せるものについて思い考えた時期があります。人の、ささいなことでゆれ、うつりゆく感情の流れを残したい。それがはじまりでした。僕らの日常に起こりうるささいなことに、自分が通ってきたいくつかの感情、出会ってきた人たちの感情をかさねあわせ、脚本を書きました。はじめて相手の言葉をきき、こころがゆれ、そこを通ってきた言葉をはじめて相手に投げかける。そんなふうに役の感情を生き、そこにいることができる役者の人たち。その人たちの感情表現に、幾度となくこころふるえました。未熟かもしれない頃の感情の、ゆれて刻々とうごいていくさま、そのあいまいな境目、うつりゆく時間。それを感じてなにを思い考えてもらえるか。スタッフ、役者のみなさん一人一人と、こころをこめてつくりました。（文＝リアルサウンド編集部）