開催：2026.6.30

会場：シチズンズバンク・パーク

結果：[フィリーズ] 7 - 11 [パイレーツ]

MLBの試合が30日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとパイレーツが対戦した。

フィリーズの先発投手はアーロン・ノラ、対するパイレーツの先発投手はブラクストン・アシュクラフトで試合は開始した。

1回裏、1番 トレー・ターナー 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでフィリーズ得点 PHI 1-0 PIT、4番 ブランドン・マーシュ 4球目を打って左中間スタンドへのホームランでフィリーズ得点 PHI 2-0 PIT

3回裏、2番 カイル・シュワバー 3球目を打ってセンターへの犠牲フライでフィリーズ得点 PHI 3-0 PIT、3番 ブライス・ハーパー 6球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでフィリーズ得点 PHI 5-0 PIT

4回表、5番 エズメリン・バルデス 4球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでパイレーツ得点 PHI 5-2 PIT

5回表、8番 ジャレド・トリオロ 5球目を打ってセンターへのホームランでパイレーツ得点 PHI 5-3 PIT、2番 ブランドン・ロー 初球を打ってセンターへの犠牲フライでパイレーツ得点 PHI 5-4 PIT、4番 ライアン・オハーン 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PHI 5-5 PIT、6番 エンディ・ロドリゲス カウント3-2から押し出しの四球でパイレーツ得点 PHI 5-6 PIT、7番 タイラー・コーリハン 3球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでパイレーツ得点 PHI 5-7 PIT、さらにショートが悪送球でパイレーツ得点 PHI 5-8 PIT

8回裏、4番 ブランドン・マーシュ 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでフィリーズ得点 PHI 6-8 PIT、7番 Ｊ．Ｔ．リアルミュート 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 PHI 7-8 PIT

9回表、6番 エンディ・ロドリゲス 2球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでパイレーツ得点 PHI 7-11 PIT

試合は7対11でパイレーツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパイレーツのブラクストン・アシュクラフトで、ここまで8勝3敗0S。負け投手はフィリーズのアーロン・ノラで、ここまで3勝5敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-30 10:48:10 更新