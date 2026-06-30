開催：2026.6.30

会場：ヤンキースタジアム

結果：[ヤンキース] 3 - 7 [タイガース]

MLBの試合が30日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとタイガースが対戦した。

ヤンキースの先発投手はライアン・ウェザーズ、対するタイガースの先発投手はケーシー・マイズで試合は開始した。

1回表、4番 スペンサー・トーケルソン 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでタイガース得点 NYY 0-1 DET

2回表、1番 マシュー・ビアリング 3球目を打ってサードゴロ しかしサードが悪送球 3塁ランナーは本塁へでタイガース得点 NYY 0-2 DET、2番 ディロン・ディングラー 4球目を打ってセンターへの犠牲フライでタイガース得点 NYY 0-3 DET、5番 李灝宇 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでタイガース得点 NYY 0-5 DET

4回表、3番 ケビン・マクゴニグル 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでタイガース得点 NYY 0-7 DET

8回裏、8番 アメド・ロサリオ 6球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでヤンキース得点 NYY 3-7 DET

試合は3対7でタイガースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はタイガースのケーシー・マイズで、ここまで3勝5敗0S。負け投手はヤンキースのライアン・ウェザーズで、ここまで3勝6敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-30 10:56:11 更新