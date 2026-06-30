◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 モロッコ ― オランダ（2026年6月29日 メキシコ・モンテレイ）

FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦が29日（日本時間30日）に行われ、1次リーグF組で日本を上回り1位突破したオランダ（同7位）と、C組2位通過の前回4位モロッコ（FIFAランキング6位）が対戦した。

決勝トーナメント1回戦屈指の好カードは、両軍選手が体をバチバチにぶつけ合う激闘となった。試合開始直後、激しく接触したオランダDFファンヘッケ（ブライトン）とモロッコFWサイバリ（PSVアイントホーフェン）が小突き合い、乱闘寸前に。モロッコのDFリアド（クリスタルパレス）はユニホームが相手に引っ張られてビリビリに裂け、序盤で早くも交換した。

前半37分にはファンヘッケがCKの守備時に、相手選手のスパイクが額に当たって流血。額の傷をホチキスで止める処置を施してプレーに戻った。

前半はオランダがやや優勢。モロッコは20分、CKからMFアイナウイ（ローマ）がヘディングシュートを放ったが、オランダGKフェルブルッヘン（ブライトン）がスーパーセーブ。続く21分、今度はDFハキミ（パリSG）の弾丸ミドルシュートを、またもフェルブルッヘンがはじいた。前半を終えて0―0で折り返した。