「牛角」、「夏の大焼肉祭り」を7月6日より期間限定（平日）開催生ビールやカルビ、ハラミなど全25品を何皿・何杯でも特別価格で提供
レインズインターナショナルは、同社が展開する「牛角」において「夏の大焼肉祭り」を7月6日から8月6日までの平日限定で開催する。
「夏の大焼肉祭り」は「牛角」30周年の感謝を込めて開催されるキャンペーン。期間中は、「ジューシーカルビ」、「牛ハラミ（タレ/塩ダレ）」、「黒毛和牛カルビ」をはじめとした全25品が何皿・何杯でも特別価格になる。なお、「生ビール」は通常価格638円から67％OFFの209円で提供される。
また、定番の焼肉メニューだけでなく、牛角ならではの創作焼肉「わたあめすき焼き豚カルビ（生たまご付き）」や「豚カルビのはちみつ黒胡椒焼き」のほか、「やげん軟骨（塩ダレ・黒胡椒ダレ）」、「やみつき塩キャベツ」、「さっぱり鶏皮ポン酢」といった、お酒との相性が良いメニューもラインナップしている。
「夏の大焼肉祭り」一部メニューを紹介
肉メニュー
ジューシーカルビ
特別価格：319円
お馴染みの定番カルビ。薄切りでやわらかく、子どもでも食べやすいのが特徴。ジューシーな脂でごはんとの相性も抜群
牛ハラミ（タレ/塩ダレ）
通常価格：638円 → 特別価格：429円
程よい赤身と脂のバランスで、やわらかくてジューシー。味は定番の「タレ」または牛角秘伝の「塩ダレ」の2種類から好みで選べる
黒毛和牛カルビ
通常価格：968円 → 特別価格：638円
A4等級以上の黒毛和牛を厳選。とろける口溶けの脂身と、しっとり上質な赤身が調和した、和牛ならではの濃厚で深みのある美味しさ
わたあめすき焼き豚カルビ（生たまご付き）
特別価格：429円
お肉の上にこんもりと盛られた「わたあめ」の上からタレをかけると、わたあめがスッと溶けていく
豚カルビのはちみつ黒胡椒焼き
通常価格：528円 → 特別価格：319円
はちみつでコーティングされた豚肉の脂の甘みと、ピリッとした黒胡椒のアクセントが絶妙
やげん軟骨(塩ダレ/黒胡椒塩ダレ)
通常価格：638円 → 特別価格：429円
焼くことで表面は香ばしく、中はほどよい弾力のある歯ごたえに。骨の周りにほどよく付いた肉の旨みも楽しめるのも魅力
「夏の大焼肉祭り」詳細
実施期間：7月6日（月）～8月6日（木）※平日限定
実施店舗：全国の牛角店舗（沖縄県を除く）
※牛角焼肉食堂、牛角食べ放題専門店を除く。
利用方法：着席時と会計時に牛角公式ホームページの「専用ページ画面」をスタッフに提示する。
割引後の飲食代金合計が2,000円（税込）以上で利用可。
【肉】
・ジューシーカルビ：特別価格 319円
・わたあめすき焼き豚カルビ（生たまご付き）特別価格 429円
・黒毛和牛カルビ：通常価格 968円 → 特別価格 638円
・黒毛和牛切り落とし：通常価格 748円 → 特別価格 528円
・牛ハラミ（タレ/塩ダレ）：通常価格 638円 → 特別価格 429円
・やげん軟骨（塩ダレ/黒胡椒塩ダレ）：通常価格 638円 → 特別価格 429円
・とりもも（タレ/塩ダレ/味噌ダレ）：通常価格 528円 → 特別価格 319円
・豚カルビのはちみつ黒胡椒焼き：通常価格 528円 → 特別価格 319円
【サイド（おつまみ/スープ/麺）】
・やみつき塩キャベツ：通常価格 385円 → 特別価格 209円
・さっぱり鶏皮ポン酢：通常価格 418円 → 特別価格 319円
・出汁薫るきのこ焼き：通常価格 418円 → 特別価格 319円
・たまごスープ：通常価格 473円 → 特別価格 385円
・牛角冷麺 レギュラー：通常価格 858円 → 特別価格 638円
【デザート】
・牛角アイス（バニラ/抹茶）：通常価格 319円 → 特別価格 209円
【アルコールドリンク】
・アサヒスーパードライ 中ジョッキ：通常価格 638円 → 特別価格 209円
・ハイボール：通常価格 605円 → 特別価格 319円
・牛角無糖レモンサワー：通常価格 528円 → 特別価格 319円
・牛角無糖グレフルサワー：通常価格 528円 → 特別価格 319円
・ハウスワイン グラス（赤/白）：通常価格 583円 → 特別価格 319円