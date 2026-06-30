レインズインターナショナルは、同社が展開する「牛角」において「夏の大焼肉祭り」を7月6日から8月6日までの平日限定で開催する。

「夏の大焼肉祭り」は「牛角」30周年の感謝を込めて開催されるキャンペーン。期間中は、「ジューシーカルビ」、「牛ハラミ（タレ/塩ダレ）」、「黒毛和牛カルビ」をはじめとした全25品が何皿・何杯でも特別価格になる。なお、「生ビール」は通常価格638円から67％OFFの209円で提供される。

また、定番の焼肉メニューだけでなく、牛角ならではの創作焼肉「わたあめすき焼き豚カルビ（生たまご付き）」や「豚カルビのはちみつ黒胡椒焼き」のほか、「やげん軟骨（塩ダレ・黒胡椒ダレ）」、「やみつき塩キャベツ」、「さっぱり鶏皮ポン酢」といった、お酒との相性が良いメニューもラインナップしている。

「夏の大焼肉祭り」一部メニューを紹介

肉メニュー

ジューシーカルビ

特別価格：319円

お馴染みの定番カルビ。薄切りでやわらかく、子どもでも食べやすいのが特徴。ジューシーな脂でごはんとの相性も抜群

牛ハラミ（タレ/塩ダレ）

通常価格：638円 → 特別価格：429円

程よい赤身と脂のバランスで、やわらかくてジューシー。味は定番の「タレ」または牛角秘伝の「塩ダレ」の2種類から好みで選べる

黒毛和牛カルビ

通常価格：968円 → 特別価格：638円

A4等級以上の黒毛和牛を厳選。とろける口溶けの脂身と、しっとり上質な赤身が調和した、和牛ならではの濃厚で深みのある美味しさ

わたあめすき焼き豚カルビ（生たまご付き）

特別価格：429円

お肉の上にこんもりと盛られた「わたあめ」の上からタレをかけると、わたあめがスッと溶けていく

豚カルビのはちみつ黒胡椒焼き

通常価格：528円 → 特別価格：319円

はちみつでコーティングされた豚肉の脂の甘みと、ピリッとした黒胡椒のアクセントが絶妙

やげん軟骨(塩ダレ/黒胡椒塩ダレ)

通常価格：638円 → 特別価格：429円

焼くことで表面は香ばしく、中はほどよい弾力のある歯ごたえに。骨の周りにほどよく付いた肉の旨みも楽しめるのも魅力

「夏の大焼肉祭り」詳細

実施期間：7月6日（月）～8月6日（木）※平日限定

実施店舗：全国の牛角店舗（沖縄県を除く）

※牛角焼肉食堂、牛角食べ放題専門店を除く。

利用方法：着席時と会計時に牛角公式ホームページの「専用ページ画面」をスタッフに提示する。

割引後の飲食代金合計が2,000円（税込）以上で利用可。

【対象商品：全25品】

【肉】

・ジューシーカルビ：特別価格 319円

・わたあめすき焼き豚カルビ（生たまご付き）特別価格 429円

・黒毛和牛カルビ：通常価格 968円 → 特別価格 638円

・黒毛和牛切り落とし：通常価格 748円 → 特別価格 528円

・牛ハラミ（タレ/塩ダレ）：通常価格 638円 → 特別価格 429円

・やげん軟骨（塩ダレ/黒胡椒塩ダレ）：通常価格 638円 → 特別価格 429円

・とりもも（タレ/塩ダレ/味噌ダレ）：通常価格 528円 → 特別価格 319円

・豚カルビのはちみつ黒胡椒焼き：通常価格 528円 → 特別価格 319円

【サイド（おつまみ/スープ/麺）】

・やみつき塩キャベツ：通常価格 385円 → 特別価格 209円

・さっぱり鶏皮ポン酢：通常価格 418円 → 特別価格 319円

・出汁薫るきのこ焼き：通常価格 418円 → 特別価格 319円

・たまごスープ：通常価格 473円 → 特別価格 385円

・牛角冷麺 レギュラー：通常価格 858円 → 特別価格 638円

【デザート】

・牛角アイス（バニラ/抹茶）：通常価格 319円 → 特別価格 209円

【アルコールドリンク】

・アサヒスーパードライ 中ジョッキ：通常価格 638円 → 特別価格 209円

・ハイボール：通常価格 605円 → 特別価格 319円

・牛角無糖レモンサワー：通常価格 528円 → 特別価格 319円

・牛角無糖グレフルサワー：通常価格 528円 → 特別価格 319円

・ハウスワイン グラス（赤/白）：通常価格 583円 → 特別価格 319円