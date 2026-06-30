サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２９日（日本時間３０日）、決勝トーナメント１回戦が行われ、日本（世界ランキング１８位）は、最多５度の優勝を誇るブラジル（同６位）に１―２で逆転負けした。

（世界ランキングは１１日時点）

「優勝」を公言してきた堂安の２度目のＷ杯は、道半ばで終わった。「悔しいからあまり言いたくないけど、負けるべくして負けた試合だった」と、敗戦を受け止めた。

ゲーム主将を務め、多くの時間でブラジルのエース、ビニシウスと向かい合った。特に後半は「サイドでドリブル突破される感じはなかったけど、彼も賢い。ボランチにシンプルに渡すとか、罠にはまらずしっかりと試合を作ってきた」と振り返った。自らは６６分に交代。ベンチから勝利を願ったものの、打倒ブラジルはかなわなかった。

前回大会後、守備の意識を高め、選手としての完成度を磨いた。今大会は全４試合に出場し、アシストもマークした。２８歳となり、４年後を目指すには「相当な熱量が必要なことはわかっているので、目標設定ができたら伝えます」。現在地をかみしめ、また走り出す。（平地一紀）