サッカー北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で森保一監督が率いる日本は29日（日本時間30日）、決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦。後半アディショナルタイム（AT）に決勝点を奪われ、1-2で敗れた。悔しい結果となったが、GK鈴木彩艶が披露したスーパーセーブの「顔」が話題となっている。

前半29分、佐野海舟の衝撃ゴールで先制。だが、後半11分に追いつかれると、終了間際に決勝点を許して森保ジャパンが散った。

鈴木がスーパーセーブを披露したのは、後半13分だ。ブラジルのエース、ヴィニシウスが冨安健洋を股抜きでかわし、ゴール前へ。右足アウトのシュートは枠をきっちり捉えたが、日本の守護神がわずかに触れ、ボールはポストに当たり難を逃れた。

米放送局「ESPN」のサッカー専門公式Xは「ザイオン・スズキは、ブラジルのシュートがゴールに入らなかったことが信じられなかったようだ」として、このシーンを“コマ送り”にするように3枚の写真を投稿。ボールがポストに当たると驚いたような表情になっており、X上の海外ファンも衝撃を受けた。中には投稿から5時間で8万件以上の「いいね」が集まるものもあり、世界的にバズっていた。

「この画像から音が聞こえてくるようだ」

「ザイオンの顔が全てを物語っている」

「この日本人キーパーは悪魔的な活躍だった」

「あのボールが枠を外れたのは信じがたい」

「映画みたいだ」

「彼は自分の目を疑っている」

このセーブはNHK BSで解説した元日本代表・本田圭佑が、「イエス！彩艶！！」と思わず呼び捨てで称えるほどだった。



（THE ANSWER編集部）