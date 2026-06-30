W杯日本―ブラジル戦

サッカーの日本代表は29日（日本時間30日）、北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦。1-2で逆転負けを喫した。前半29分、日本は佐野海舟が先制ゴール。後半に追いつかれ、同アディショナルタイム（AT）に逆転された。敗戦後、涙する味方をカメラから遮った21歳の振る舞いに喝采が広がっている。

試合終了のホイッスルが鳴り、歓喜に沸いたブラジルの選手たち。土壇場で失点した日本の選手たちは落胆。1トップで先発した上田綺世は悔しさのあまり涙した。中継カメラが接近しようとすると、その前に現れたのは後藤啓介だった。カメラを通して映らぬよう体を盾にして守って遮っていた。

地上波でこの一戦を中継したフジテレビのサッカー中継公式Xが実際の映像を公開すると、このワンシーンがネット上で拡散。21歳の振る舞いにX上のファンからは続々と反響が寄せられた。

「仲間を思いやる気持ちが伝わるワンシーン。後藤選手、本当にかっこいいです」

「見た瞬間泣けた」

「泣いてるのをカメラから守るなんて後藤啓介くん最高です」

「4年後チームを引っ張る存在になってね！」

「思いやりのある行動に、心が温かくなりました」

「1番若いのに大人すぎる」

後藤は今大会、グループ第2戦のチュニジア戦で後半39分から出場し、W杯デビュー。出番はこの1試合に限られたが、ピッチで戦う選手にボトルを手渡し水分を供給するなど、ベンチからチームをサポートする献身ぶりでも貢献していた。



（THE ANSWER編集部）