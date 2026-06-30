エナメルトランクが華やかに輝く！ ANGEL CHAMPAGNE「HALO Neon」

記事ポイント 「HALO Neon」はブランド初のエナメル素材トランクを採用した新モデルピンク・イエロー・グリーン・ブルーの4色展開で2026年7月7日発売2019年ゴールドメダル受賞歴を持つシャンパーニュがベース 「HALO Neon」はブランド初のエナメル素材トランクを採用した新モデルピンク・イエロー・グリーン・ブルーの4色展開で2026年7月7日発売2019年ゴールドメダル受賞歴を持つシャンパーニュがベース

ANGEL JAPANが、ラグジュアリーシャンパーニュブランド ANGEL CHAMPAGNEの人気シリーズ「HALO」から、新モデル「ANGEL CHAMPAGNE HALO Neon」を2026年7月7日（火）より販売開始します。

ブランド初となるエナメル素材のTrunk（トランク）を採用し、ポップカラー4色展開で登場するシャンパーニュです。

ANGEL CHAMPAGNE「HALO Neon」

商品名：ANGEL CHAMPAGNE HALO Neon価格：53,900円（税込）内容量：750ml原産国：フランス種類：シャルドネ／ムニエ／ピノ・ノワールアルコール度数：12.5％発売日：2026年7月7日（火）購入方法：公式オンラインショップ／ANGEL CHAMPAGNE銀座店（東京都中央区銀座7丁目6-12）

ANGEL CHAMPAGNEは「完全なる美」を探究するというコンセプトのもと生まれたラグジュアリーシャンパーニュブランドで、2019年のロンドン・ソムリエ・ワイン・アワードでは全3種にてゴールドメダルを受賞し、最も革新的で独創的なブランドと評価されています。

「HALO Neon」は、そのラインナップの中でも光を纏うラベルが印象的な「HALO」シリーズの最新モデルです。

ブランド初のエナメル素材トランク

「HALO Neon」の最大の特徴は、専用Trunk（トランク）にブランド初となるエナメル素材を採用した点です。

エナメル素材のTrunkが持つ艶やかな光沢感が、光を纏うラベルが印象的なボトルとともに、華やかで上質な雰囲気を演出します。

カラーは鮮やかなポップカラーで、ピンク、イエロー、グリーン、ブルーの4色展開です。

パーティーシーンを彩るのはもちろん、恋人や友人、家族など大切な方へのギフトとして、色を選ぶ楽しさも魅力の一つです。

長期熟成が生む繊細な味わい

「HALO Neon」は「ANGEL CHAMPAGNE Black Silver」をベースにしたシャンパーニュです。

アーモンドやバニラ、桃の皮、ほのかなリコリスが香り、クリーミーでなめらかな舌ざわりと、個性的かつフレッシュな味わいが楽しめます。

ANGEL CHAMPAGNEの強みである「長期熟成」により生まれる繊細な泡とまろやかな口当たりが、このシャンパーニュの上質さを一層際立たせます。

ぶどうの栽培から収穫、醸造、びん詰めに至るまで全行程を指揮するエノロジストと経験豊富な醸造責任者の監視のもと造られた味わいです。

銀座店でのショッピング体験

ANGEL CHAMPAGNE銀座店は2021年5月27日に銀座並木通りにオープンした、世界初の旗艦店です。

高級感のあるボトルデザインをイメージした店内には厳選されたANGEL CHAMPAGNEが並び、商品を選ぶ時間も楽しめます。

店内にはカフェスペースも併設されており、ゆったりとした空間でメインのラインナップである「ANGEL CHAMPAGNE」をグラスで味わえます。

季節に合わせた見た目にも美しいアフタヌーンティーやパフェも提供しており、包装紙やショッピングバッグにいたるまでブランドの世界観が統一されたサービスが用意されています。

エナメル素材の艶やかなトランクとポップカラー4色の組み合わせが、大切な方へのギフトシーンを一層華やかに彩ります。

長期熟成が生む繊細な泡と豊かな香りを、視覚と味覚の両面で楽しめる1本です。

ANGEL CHAMPAGNE「HALO Neon」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ANGEL CHAMPAGNE HALO Neon」はどこで購入できますか？

A. 公式オンラインショップと、東京都中央区銀座7丁目6-12にあるANGEL CHAMPAGNE銀座店で購入できます。発売日は2026年7月7日（火）です。

Q. 「HALO Neon」のカラー展開は何色ありますか？

A. ピンク、イエロー、グリーン、ブルーの4色展開です。エナメル素材のトランクがそれぞれのカラーで展開され、色を選ぶ楽しさも魅力の一つです。

Q. 「HALO Neon」のトランク素材に新しい点はありますか？

A. 専用Trunk（トランク）にエナメル素材を採用しており、ANGEL CHAMPAGNEブランドとして初めての試みです。エナメル素材の艶やかな光沢感が、光を纏うラベルのボトルとともに華やかな雰囲気を演出します。

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