サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２９日（日本時間３０日）、決勝トーナメント１回戦が行われ、日本（世界ランキング１８位）は、最多５度の優勝を誇るブラジル（同６位）に１―２で逆転負けした。

（世界ランキングは１１日時点）

ブラジル２―１日本

日本が終盤の失点で逆転負けを喫した。２９分にハーフウェーライン付近で相手の横パスを奪った佐野がそのままドリブルで持ち込み、シュートを決めて先制。その後は押し込まれる時間が続き、５６分に同点とされると、後半追加タイムにマルチネリに勝ち越し点を許した。ブラジルはビニシウスの連続試合得点が３で止まった。

決勝Ｔでの後半逆転勝ちは１９７８年以来

前後半で装いを変えたブラジルが、ベンチワークの妙で日本をのみ込んだ。

１点を追う後半、左ＭＦのパケタを下げ、最前線にエンドリッキを投入。前半は最前線ながら頻繁に中盤に下がって組み立てに関わっていたクニャを中盤に配した。カゼミロは「端から端へとボールを回し、日本の守りを動かそうとした」。対角のパスを増やし、特にサイドから日本に圧力をかけ続けた。

この二の矢が実ったのは５６分だ。マガリャンイスがゴール前にボールを送り、遠いサイドのカゼミロが頭でこじ開けた。その後も猛攻を続け、決勝点を挙げたマルチネリは「我々は最後までベストを尽くし、戦い抜く集団だ」と語った。

Ｗ杯の一発勝負のトーナメントで、ブラジルが前半でリードされながら後半に逆転勝ちするのは１９７８年以来。経験豊富なイタリア人指揮官の手腕が、「王国」に見え隠れしていたもろさを消し去り、ブラジルが階段を一つ上った。（平地一紀）

ブラジル・アンチェロッティ監督「前半は日本が強く、対処に苦労した。（攻撃の際、日本陣内で）スペースをなかなか見つけられずにいたが、後半は問題を解決できた」