◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）

初優勝を目指した日本は、優勝５度の王国ブラジルに、後半アディショナルタイム（ＡＴ）に決勝点を奪われ、１―２で敗れた。３２強での敗退となった。

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ブラジル代表の守護神・ＧＫアリソン（リバプール）は「この勝利は私たちをより強くする。正しい道を進んでいて、試合を重ねるごとに成長していることを示すことができた」と逆転勝利を誇った。

ＭＦ遠藤航の同僚で、過去にはＭＦ南野拓実ともチームメートだったアリソンは、試合後に泣き崩れる日本の選手たちの元に駆け寄り、声をかける姿が見られた。

「日本代表は、本当に優秀な組織でした。私たちは難しい相手と戦うということが試合前からわかっていました」と語り「彼らには『胸を張れ、君たちは素晴らしいチームだぞ』と伝えました。そのようなチームが敗戦することもサッカーの一部であり、試合の一部でもあります」

これでチームは９大会連続で決勝トーナメントの初戦を勝利した。次戦はノルウェー―コートジボワールの勝者と対戦する。アリソンは「満足のいく勝利です。勝利に値するプレーができたと思っています。ただ、すぐに気持ちを切り替え、次の試合に向かっていきたいですね」と笑顔で語った。（岡島 智哉）