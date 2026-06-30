『音楽の日2026』、恒例ダンス企画は「限界をこえる」がテーマ　事務所・グループの垣根を越えた“超DREAM TEAM”結成

ＴＢＳは、７月１８日（土）午後２時から８時間にわたり夏の大型音楽特番『音楽の日２０２６』を生放送する。今年で１６回目を迎える番組のテーマは「こえる。きこえる。」。さらに毎年恒例の人気企画「DREAM ダンス」では、「限界をこえる」をテーマに、事務所やグループの垣根を越えた精鋭ダンサーたちによるスペシャルパフォーマンスが披露されることが発表された。

今年の番組テーマ「こえる。きこえる。」には、東日本大震災から１５年という節目を迎える中で、これまで言葉にならない悲しみや数々の困難を人々が共に「越えて」きたという思いが込められている。壁にぶつかったとき、誰かの心に寄り添う歌声が「聞こえて」きたように、音楽がさまざまな境界を越えて人々をつなぎ、明日へ踏み出す力となることをテーマに掲げる。

番組では、このテーマのもと、豪華アーティストたちが“音楽のチカラ”を届ける名曲の数々を披露する予定だ。

毎年大きな反響を呼ぶダンス企画「DREAM ダンス」も実施される。今年は「限界をこえる」をテーマに掲げ、各事務所から選抜されたダンサーが集結し、「超DREAM TEAM」を結成。事務所やグループの垣根を越えたコラボレーションが実現する。

企画は「時代を越える」オープニングダンスで幕を開けるほか、ダンスパフォーマンスグループ・s**t kingzがプロデュースする「限界をこえる」パフォーマンスを展開。さらに、「過去を超える！」をテーマに、日本のダンス界をけん引してきたレジェンドパフォーマーも集結し、ハーフタイムショーを盛り上げる。

番組では、これまでの『音楽の日』を超えるスケールのダンスパフォーマンスを目指し、世代や所属の枠を超えた夢の共演が繰り広げられる。音楽とダンスが生み出す一夜限りのステージに注目が集まりそうだ。

第２弾・豪華出演アーティスト２２組を発表！

IMP.、あいみょん、WEST.、AKB48、岡本真夜、Kis-My-Ft2、King & Prince、郷ひろみ、島津亜矢、

島袋寛子、DA PUMP、超特急、TRF、DOMOTO、Travis Japan、新浜レオン、乃木坂46、BE:FIRST、ピコ太郎、日向坂46、FUNKY MONKEY BΛBY’S、M!LK（※５０音順）