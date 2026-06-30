1次リーグで敗退の韓国、第1陣の帰国にぶつけられた罵声

サッカーの北中米ワールドカップで、2大会ぶりの1次リーグ敗退を喫した韓国は、ホン・ミョンボ監督をはじめとする第1陣が30日早朝に帰国した。厳重警備の中、それでも怒りが収まらず詰めかけたファンによる野次が飛び交った。未明の空港に集まったサポーター集団「赤い悪魔」の言い分が報じられている。

この日帰国したのはホン・ミョンボ監督と、キム・ミンジェ、イ・ガンインら主力を含む8選手。国内では代表、とくに指揮官に対する批判が強まる中、仁川空港には「機動隊と空港警察から合わせて160人」が配置され、突発的な事態に備えた。

韓国メディア「OSEN」は「『応援の準備をたくさんしたのに虚しい』赤い悪魔（サポーター集団）運営委員長 ホン・ミョンボ監督、ファンの気持ちを分かってほしかった…虚しい」という記事で、集まったサポーターの声を伝えている。

韓国代表のサポーター集団として知られる「赤い悪魔」の運営委員長、チョ・ホテさんは「ホン・ミョンボ監督に、今のサッカーファンの気持ちを分かってほしかった」と言い「虚脱した表情を隠せなかった」のだという。

この日の到着ロビーでは「ホン・ミョンボ失せろ」「金を返して行け」とファンから指揮官に強烈な野次が飛んだ。この中でチョ・ホテさんは「監督はメキシコに残って帰ってきたので、大韓民国のサッカーファンの声をまともに聞く機会がなかったのではないかと思う」と話している。

「今日この場所が、韓国に入ってくる最初の入口ではないか。ここで本人の立ち位置がどんな場所なのかを知ってほしいという気持ちだった。今のサッカーファンの気持ちがこうだと、しっかりと分かってほしいという思いでここに来た」

記事は「赤い悪魔」を「代表チームが向かう場所ならどこへでも共にしてきた応援団」と紹介。「今大会もやはり遠征応援団が現地を訪れていた。1次リーグ敗退は選手団だけの失敗ではなかった。長い時間と費用を投じて代表チームを追いかけたファンにとっても、あまりに虚しい結末だった」と伝えている。

さらにチョ・ホテさんは空港を訪れた理由を「批判のための批判」ではなく「韓国のサッカーファンが今、どんな感情を抱いているのか、監督が直接向き合うべきだ」としている。



（THE ANSWER編集部）