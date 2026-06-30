ドル円理論価格　1ドル＝161.33円（前日比+0.50円）

割高ゾーン：161.58より上
現値：161.94
割安ゾーン：161.08より下

過去5営業日の理論価格
2026/06/29　160.83
2026/06/26　161.35
2026/06/25　161.05
2026/06/24　161.46
2026/06/23　161.34

（注）ドル円理論価格とは？
Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。